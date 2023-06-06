睇片學英文：成人網球界 擊到啪啪響

乜嘢運動會玩到啪啪響？仲要係無論男女都會邊玩邊嗌邊爆汗？大家咪心邪，講緊嘅係打網球咋！之不過講開網球（Tennis），原來又真係會令人聯想起男歡女愛㗎！

Playing Tennis 撩人暗示 浪漫約會快將結束，女伴突然話想「Playing Tennis」，呢個下文會唔會令人摸不着頭腦？查實佢未必真係想同你打番場網球，事關「Playing Tennis」亦係情色俚語，暗指曳曳，男士們千祈咪會錯意。

另外，「Take a Turn on the Aphrodisiacal Tennis Court」亦係一句情色俚語，中文可直譯為啟動催情網球場，簡單啲講，亦都係解作曳曳。順帶一提，有情趣品牌做過一項調查，發現網球迷嘅性愛滿足度係眾多體育運動之中最高，每10個人入面就有9個覺得相當滿意。

Sex Tennis 瘋狂3P 網球比賽通常係兩個人或四個人進行，但「Sex Tennis」只可以係三人參與，仲要係兩男一女，事關佢係3P嘅一種。首先，要預備兩張床，兩位男士各佔一張，女方則輪流同佢哋進行活塞運動，即係呢張床玩幾下就轉到另一張床，如是者，睇吓邊位男士最快發射就為之敗方，係咪好狂野、好刺激呢！

《Anissa, The Tenniswoman》 獲獎名作 以網球為主題嘅經典四仔，身為四仔迷冇理由唔睇，講緊嘅係法國片廠DORCEL喺2017年推出嘅《Anissa, The Tenniswoman》。影片由Frank Major執導，搵嚟Anissa Kate夥拍Amirah Adara同Kristof Cale呢兩位人氣歐洲脫星一齊演出。點解話呢套四仔非睇不可呢？第一，劇情出色；第二，情慾演出高質；第三，喺2018年AVN頒獎禮上榮獲最佳外語四仔殊榮。至於故事內容講述Anissa Kate嘅網球俱樂部老闆兼丈夫，搭上旗下女網球員，令佢嬲到要紅杏出牆，而第一個目標就係俱樂部嘅型男教練。

同場加映：網球「汗」將松岡鈴 以網球女將為題材嘅AV，為數唔少，而網球「汗」將又係乜嘢玩法？Prestige喺2020年推出咗一套《運動汗濕SEX 4本番！體育學會‧松岡鈴》，搵嚟高冷美乳女優松岡鈴演出，喺片中分別化身網球、弓道、排球同游泳健將，玩到香汗淋漓，不斷發出嬌嗲嘅呻吟聲，令好多AV迷睇到個心囉囉攣。只可惜喺2022年7月轉會到KANBi嘅佢，已經冇再演出體育主題作品。

撰文：魂