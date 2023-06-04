有性趣：脫星無懼被勒索

投身脫界所帶嚟嘅壓力，真係非筆墨所能形容，而英國脫星Sienna Day更係有深刻嘅體會，原來佢出道之初，曾經被人勒索，不過佢話自己心胸坦蕩蕩，無懼有心人借佢搵錢，究竟發生乜嘢事呢？

無性不歡

今年32歲嘅Sienna Day，早喺2013年出道，並憑住一對激凸32DD巨乳而聞名。早前佢接受網媒訪問時，自爆初出道時曾經被人勒索。佢坦言當其時私生活放蕩，無性不歡，但喺家人眼中佢卻係個斯文且內向嘅乖乖女，及後佢瞞住家人遠赴美國洛杉磯拍四仔。有一日，家人收到匿名短訊，內容係問知唔知佢哋個女從事乜嘢工作，同時Sienna Day亦收到匿名短訊，話如果唔畀錢，就將佢拍四仔嘅秘密爆畀家人知，當時佢無懼被人勒索，仲即刻打電話畀屋企人坦白一切。雖然家人最初係十分反對，但後來態度漸漸軟化，更支持佢做脫星添！由出道至今，佢已演出逾百部四仔作品，自從跟家人坦誠後，就冇再收過勒索短訊，仲話多得對方，否則自己未必會主動同家人坦白交代。