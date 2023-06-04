色日放送：美女零防備 任玩冇顧忌

好多女仔嘅自我防備心好強，有男人望多佢幾眼，就會覺得身體被人侵犯一樣面露驚訝。不過喺日本AV界就唔同喇，有一班無戒心又無防備嘅美女，佢哋同男仔共處一室都可以真空示人，更加唔介意即興激戰，所以咪咁得人鍾意囉！

一夜成夫妻 喺E-BODY出品嘅《加班的時候因為下大雨不能回家》當中，打工仔阿明同靚女又好身材嘅女同事天月杏一齊加班，做到半夜收工冇車返屋企，仲要遇上傾盤大雨，好在杏妹住喺公司附近，於是佢帶阿明返屋企留宿一晚。杏妹換上便服後，阿明見到佢冇戴胸圍兼飛晒釘，不禁出現生理反應，杏妹見狀就主動畀阿明品嘗一對大蜜桃嘅滋味，情到濃時仲激戰起嚟，而戰事更連番上演直到第二朝早，兩個變咗做小夫妻咁纏綿！

熱情主動 片廠kawaii*推出嘅《整晚我與萌央瘋狂起來》，講千石萌央同雄仔喺公司都係中下階層，有一晚雄仔長時間留喺公司做到成身汗，萌央見佢埋頭苦幹咁辛苦，收工後就邀請佢返屋企沖個涼洗，由於已經夜深，於是萌央就叫雄仔留低過埋夜。期間央妹唔單止着得衣衫單薄，仲借意貼近對方，更主動吹奏一曲，雄仔被萌央嘅熱情所打動，一於任由阿妹榨取快感。

撰文：賢