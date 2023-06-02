網紅熱搜：新西蘭乳神3D肉團遊世界

唔少女仔去旅行都會帶一大篋衫，務求日日唔同造型喺景點影相打卡，不過呢位嚟自新西蘭嘅性感網紅Anna Lisa Christiane就唔會咁做，佢只帶一件比堅尼就夠，盡情展露爆乳身材，為男士帶來無比眼福！

唔鍾意着衫 有人認為去旅行，着得求求其其都冇所謂，最緊要係乾淨舒服，咁先至有旅遊嘅心情，而喺新西蘭威靈頓出生嘅人氣模特兒兼網紅Anna Lisa Christiane，佢就話着乜嘢衫都唔緊要，因為佢根本唔會着，不過大家咪心邪，佢並唔係袒胸露乳通街走，而係主力着上極少布嘅火辣比堅尼示人咋！

可能有人會覺得，佢之所以指定要着比堅尼，目的不過係想騷出佢副魔鬼身材。咁講都唔可以話錯，因為擁有如此優厚天賦本錢嘅佢，確實唔介意露肉畀大家欣賞，而佢仲有另一個原因，就係佢真係好鍾意游水，當然喺游水嘅同時，亦不忘影比堅尼寫真益粉絲啦！原來Anna本身係一位模特兒，為咗保持苗條身段，所以日日都會去游水，就係咁，漸漸愛上咗呢種運動。

選美冠軍 話說回來，既然Anna咁鍾意游水，卻又點解會同環遊世界扯上關係呢？咁就要從佢成為模特兒嘅故事開始講起。事緣喺2015年，佢參加新西蘭嘅地球小姐選美比賽，憑住一對爆乳揮低其他佳麗摘下后冠，之後挾住選美冠軍之名投身模特兒界，先後為多本時尚雜誌拍攝寫真，同時喺短短幾年間去咗多個國家，一半為咗工作，一半係為咗擴闊視野。

事實上，Anna係個旅行愛好者，最愛到唔同國家體驗當地文化及品嘗美食，由於佢鍾意游水，故此每到唔同國家，佢都會喺當地嘅酒店泳池及海灘影比堅尼寫真，久而久之佢便成為網民口中嘅旅遊及比堅尼女神，同時更係一位IG擁有超過161萬粉絲嘅性感網紅。

社交網站 擁有火辣身材嘅Anna Lisa Christiane，加上性感比堅尼，嗰種視覺效果已經夠正，而擁有OnlyFans帳號嘅佢，當中分享嘅寫真尺度更係勁大，令男士有心跳加速嘅感覺。

Profile 出生地：新西蘭

身高：183cm

三圍：36DDD-22-36

撰文：魂