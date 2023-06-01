洋媚女子：OL好性急一秒唔等得

打工仔急住放工嘅原因好簡單，梗係想去吃喝玩樂鬆一鬆啦！不過喺四仔作品中呢班OL就唔同喇，佢哋急急腳收工嘅原因，竟然係趕住去爆房曳曳，床上玩法更係招式多多添！

「扮」工人妻 辦公室班人妻一夠鐘就收工鬆人，咪以為佢哋趕住返屋企煮飯，其實佢哋係去偷食呀！講緊係由Hustler出品嘅《Big Titty Office MILFs #2》劇情，四仔名導Fumigalli執導，並搵嚟Spencer Scott、Skylar Snow、Ophelia Kaan等美乳熟女脫星參演，故事講呢班人妻平日喺公司已經偷懶，每日更係第一時間收工，原來佢哋經常背夫偷食，晚晚約會唔同嘅炮友。不過正所謂「上得山多終遇虎」，究竟呢種秘密生活最後點收科呢？

偷搭同事 片廠Blacked所製作嘅《Ignite #8》，由兩位專拍劇情類四仔嘅導演Laurent Sky及Julia Grandi聯手執導，水準絕對有保證，演出嘅脫星包括有Blake Blossom、Kelly Collins以及Agatha Vega等，每位都係樣靚身材正，睇頭十足。內容講幾個火辣OL各自都有男友，呢日佢哋急急腳放工，不過唔係約咗條仔，原來係搭上公司男同事偷偷去Happy。咁強嘅劇本加埋演出陣容，無論劇情或情慾場面都值得期待。

情慾飯敍 打工仔放工後嘅最大娛樂，自然係吃喝玩樂，只係發生喺Penthouse推出嘅《Kinky Wife Exchange Club》當中，一班慾女參與嘅飯敍，玩法卻係非比尋常。Mike Quasar執導，由Kenna James、Whitney Wright、Lacy Lennon等多位索爆脫星演出，講Kenna James係公司新人，獲一班熟女同事邀請參加飯敍，點知佢發現食飯只係掩飾，重點在於飯後眾人嚟個情慾大雜燴，最初佢表現拘謹，後來愈玩愈過癮，四仔迷當然亦睇得開心啦！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：辦公室主題嘅四仔多不勝數，不過講辦公室女郎放工後嘅故事，相信對四仔迷有一定新鮮感。喺3部作品中，以《Big Titty Office MILFs #2》最啱胸奴迷睇，肯定回味無窮。不過講到劇情夠過癮及情慾演出夠香艷，《Ignite #8》則係首選，值得一睇再睇。

撰文：魂