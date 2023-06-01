今夜一丁：七瀨結衣豪乳超激凸

人生總係有起有落，遇上難關好平常，千祈咪退縮，一定要挺起胸膛面對，先可以令自己變得更強！正如寫真女優七瀨結衣，早前陷入低潮，幾乎冇晒演出機會，但鬥志冇被打沉，最終靠賽艇和激凸豪乳，成功走出逆境！

小麥色G奶 雖然日本寫真界以白滑美肌女優為主，但亦有性感尤物靠古銅色肌膚成功突圍，人稱「寫真界黑鑽石」嘅橋本梨菜，就係當中嘅表表者。至於今年28歲嘅七瀨結衣，同樣有一身小麥色肌膚，畀到人一種健康、陽光嘅好印象。查實結衣以前個樣好平凡，幸好喺出道之後，開始識得打扮，並透過改變妝容，令自己變靚啲。當然，結衣之所以被星探發掘，好大程度上係靠身材食胡，特別係心口對G奶睇頭十足，質感軟彈適中，加埋體態小巧，自然令上圍顯得更加「凸」出！

做賽艇主持 七瀨結衣係由2017年開始做寫真女優，首部映像作品叫《Milky Glamour》，因身材太火辣，出版商用到「最高之胴體」嚟形容，仲被業界視為「G奶美乳之超新星」。不過，結衣嘅事業喺之後幾年受疫情嚴重打擊，因為當時佢已經轉做自由身女優，拍攝工作愈嚟愈少，甚至有段日子幾乎冇演出機會添！好彩嘅係，結衣早前已經鋪好路，為水上飛艇比賽做主持，換言之，靠呢類節目一樣搵到食！隨住大家逐漸走出疫情嘅陰霾，結衣喺年初特別透過眾籌，搞咗個寫真展以紀念自己出道七周年，希望佢喺未來日子有更多精彩嘅寫真面世啦！

社交網站 除咗主持水上飛艇節目外，七瀨結衣喺近期頻頻出席攝影會活動，登入佢嘅社交網，就會知道佢嘅最新動向。

七瀨結衣 年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：37G-24-35

撰文：賢