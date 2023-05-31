色日放送：手多多！獻身肉償

做人最緊要行得正、企得正，千祈唔好作奸犯科，因為做任何壞事都要付上代價，好似日本AV界嘅「萬引系列」咁，所謂萬引即係偷竊，當中嘅女主角就係因一時貪念而做小偷，被店員人贓並獲之後，為怕事件揚開去，惟有淪為對方嘅洩慾工具，代價相當沉重！

剝光豬搜身 喺DALHIA出品嘅《不想被老公知道的話，就讓我看看你的肉體》入面，穗高結花嘅老公因為收入大減，令佢每日都面對住沉重嘅經濟壓力，而為咗減壓，結花居然喺便利店偷嘢，結果被便利店店員中川發現，即刻捉住花妹入辦公室剝光豬搜身，鹹濕嘅中川見到阿妹咁好身材，即時色心大起，由搜身變成埋身肉搏，可憐嘅結花只好啞忍。不過中川卻食髓知味，經常搵上門向花妹求歡，否則就爆畀佢老公知，知衰嘅結花只好答應，真係可憐！

被迫拍裸照 於KIRA☆KIRA推出嘅《不敢相信我對這個人有感覺》一片中，藤森里穗喺一間店舖偷化妝品時，被男店員太郎當場逮個正着，雖然對方認得里穗係舊同學，但係照樣帶阿妹入去辦公室玩弄一番，因為太郎以前喺學校一直都被里穗欺凌，今次梗係有仇報仇啦，即刻除晒里穗啲衫拍裸照！之後，太郎以裸照威脅里穗上床，仲玩盡各種拘束玩意，不過里穗卻相當享受，仲愛上咗雄風強勁嘅太郎添！

任由玩弄 片廠SHARK炮製嘅《被要求肉體服務的偷竊人妻》，講三宮椿係一位知名經濟學家嘅老婆，雖然家境富裕，但係每日生活得相當拘謹，加上老公掛住應酬而備受冷落，於是佢決定去偷竊尋找刺激，點知被店員洋介見到，椿妹諗住畀錢了事，但洋介卻要求椿妹獻身作補償，為保老公聲譽，椿妹只好任由對方玩弄，最後中出收場。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：就算偷一張廁紙都係偷，大家千祈唔好以身試法，搞到要負上刑責，仲要搞到自己人格低下！而今日為大家介紹嘅「萬引系列」，就話畀大家知，偷嘢嘅後果有幾嚴重喇！當中本仙最鍾意穗高結花主演嘅《不想被老公知道的話，就讓我看看你的肉體》，因為結花人妻味濃，而且身材婀娜又肌膚白滑，相當吸引，而喺被男店員玩弄嘅時候，表情夠晒慘烈，演得賺人熱淚，令作品精彩倍增！

撰文：賢