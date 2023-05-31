今夜一丁：Julia Burch 荷法混血正妹 迷人極品仙奶

社交帳號擁有過百萬粉絲，咁算唔算係網紅？答案每人唔同，但可以肯定嘅係，呢位樣靚身材又正嘅性感女Coser兼模特兒Julia Burch，仙氣十足，輕易獲得過百萬男士嘅寵愛。

極速爆紅 喺加拿大出生嘅Julia Burch，擁有荷蘭及法國血統，散發出獨特嘅仙氣混血兒味道，雖然佢具備優厚嘅天賦條件，但係最初佢並非以成為網紅及女Coser為目標。原來佢自細嘅夢想係成為一位體育舞蹈運動員，即係參加國際舞蹈比賽嘅舞者，為此佢花咗好多時間同心機喺練舞上。直至高中時期，佢改變咗夢想，希望成為一位人氣模特兒，而擁有美貌及火辣身材嘅佢，2018年以18歲之齡開始模特兒事業，為咗能夠爭取曝光率及知名度，便開設網絡社交帳號，並分享工作及生活點滴。不過既然佢擁有火辣身材，冇理由收收埋埋唔騷吓啩？結果佢憑住性感泳衣寫真照搶眼球，喺唔夠一年嘅時間內，成功突破30萬粉絲，至今已吸納160萬人，成為百萬網紅。

孖細妹吸金 除咗拍寫真，跟住佢仲拍埋影片，令人氣不斷飆升，而呢個時候便迎嚟事業轉捩點。原來佢有個孖生細妹Lauren Burch，係一名性感女Coser兼網紅，於是二人嚟個性感Cosplay合演，並憑住誘人嘅身體曲線及孖妹魅力，令Julia Burch人氣再度攀升，更食住個勢踩入Cosplay界。

自此佢除咗密密接模特兒工作外，更經常喺各個Cosplay活動上亮相，與此同時更為唔少手機遊戲拍攝廣告。而佢見同細孖嘅合作如此成功，便組成性感孖妹Cosplay組合「Burch Twins」，拍住上搵銀。雖然如此，但Julia Burch仍未放棄做模特兒，因為呢份工作至係佢嘅夢想。

Profile

出生地：加拿大

身高：160cm

三圍：34DD-24-34

社交網站

Julia Burch嘅性感寫真睇唔夠，仲想睇多啲更火辣又更養眼？其實佢亦有經營OnlyFans帳號，為會員提供更舔脷嘅性感寫真之餘，仲有令人慾火爆升嘅短片添！

撰文：魂