今夜一丁：松岡凛 古銅G奶裸你命

夏天嚟喇！對住風和日麗嘅天氣，係就係熱咗啲，但陽光唔止會帶嚟汗水，同時帶嚟好多養眼嘅畫面，令男士嘅精神為之一振，好似今日為大家介紹嘅寫真女優松岡凜，就擁有一副熱力逼人嘅火辣胴體。

火辣姐姐 每逢夏日，好多男士都會喺海灘出沒，除咗玩水、曬太陽之外，仲會趁機會四圍望，目標正正係一班着住性感泳裝嘅美女，特別係曬到成身小麥肌嘅後生女就更加吸睛，現年26歲嘅松岡凜就有辦你睇。姊系氣息強烈嘅佢，個樣似係平時鍾意小鮮肉嘅飢渴姐姐，實情係男人都樂於畀佢貼身調教，事關有一身古銅色肌膚嘅佢，生得高挑之餘，仲要有前有後，望落好火辣吓，加上心口對G奶脹卜卜，質感天然，絕對係難得一見嘅極品好波，着起泳衣，熱度同陽光有得揮！

艷壓擂台 松岡凜喺17歲時已生得婷婷玉立，所以好早就當上模特兒同賽車女郎。2015年佢成為大型藝能團體惠比壽★麝香葡萄嘅成員，仲因為表現得大癲大肺，備受注目。最近，松岡凜喺相隔4年後，終於有新一隻寫真碟面世，大賣古銅色G奶。問到點解隔咁耐先出新作，原來同個「忙」字有關，話說上年麝香葡萄解散之後，佢既要為擂台賽做舉牌女郎，又要兼顧網紅工作，所以冇時間拍寫真。幸好，呢排松岡凜唔止出寫真碟，亦積極投入各種攝影工作，大家又可以大飽眼福喇！

松岡凛

年齡：26歲

身高：5呎6吋

三圍：37-24-36

社交網站 松岡凜近期好積極參與寫真拍攝工作，登入佢嘅社交網，就會知道多啲詳情，同埋搵到唔少佢大露半球嘅靚相！

撰文：賢