睇片學英文：狂野加速 快感飆升

速度高先會帶嚟快感，本身係車手又或者試過坐過山車嘅朋友一定好認同，所以今日就同大家講吓速度（Speed），分享吓相關嘅情色話題。

Speedy Sister 慾海嬌娃 見過一啲做嘢快手快腳嘅女仔，你會用乜嘢英文生字嚟形容對方？千祈唔好稱對方係「Speedy Sister」，事關呢個俚語解作妓女或淫亂嘅女性，亂咁用好易被人兜巴星。講開妓女，要數史上最著名嘅一位，生於19世紀嘅Cora Pearl應該有資格入圍，出身於音樂世家嘅佢，曾經喺法國名校讀書，點知被一名中年男人迷姦，於是脫離家族，喺倫敦開始妓女生涯，之後仲成為法國貴族圈嘅著名妓女，相傳同佢有關係嘅大人物包括奧蘭治親王、尼德蘭王位繼承人盧多維奇，仲有法國皇帝拿破崙一世嘅侄仔波拿巴。

The Speed Bump 易玩又易High 相信好多人都想知道，邊種體位易玩得嚟又容易令女士享受到性高潮？美國著名性學家Marla Renee Stewart就話「The Speed Bump」好可能係最佳答案。玩法真係勁簡單，女方只要趴喺床上，小腹下墊上一個枕頭，男方趴上身進行活塞運動就可以。據講呢招唔止易玩，走前後門都好方便，最重要係相對於推車仔，女方會舒服一啲，兵器嘅進入角度更易刺激到G點，若然男方雙手同時刺激女伴胸前敏感帶，興奮度會更高。

《Hi-Speed Sex》 超跑玩車震 講到快，相信好多男士都會諗起超跑，勢估唔到有四仔片廠勁揼本，居然出動大量超跑畀一班脫星玩車震，講緊嘅，就係Private喺2007年推出嘅《Hi-Speed Sex》。呢套由Toni Ribas執導嘅四仔，搵嚟Tarra White、Liliane Tiger、Judith Fox等多位當時紅極一時嘅人氣脫星參演。雖然冇乜劇情可言，但對車迷同純粹追求官能刺激嘅四仔迷嚟講，呢套片啱晒佢哋嘅口味！轟轟響嘅引擎聲、飆車嘅速度感，加埋脫星狂野嘅叫床聲，難怪可以喺AVN頒獎禮上獲得「最佳性愛演出」嘅提名。

同場加映：泳速Speed Up巨乳妹 喺泳池見到性感女飛魚，大家會有乜嘢反應？片廠MOODYZ喺2021年推出咗一套叫《Speed Up的極薄水着透視巨乳持續誘惑4日3夜游泳集訓營》嘅AV，搵嚟心口有對41K巨乳嘅專屬女優小梅惠奈飾演游泳女將，故事講述佢諗住透過集訓，提升泳術，點知喺極薄泳衣嘅誘惑下，一眾男隊員展現雄風，唔止泳速大大提升，仲將集訓營變成情慾亂鬥天堂！

撰文：魂