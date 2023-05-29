網紅熱搜：哥倫比亞辣妹 日夜波彈彈

森巴女郎熱情如火，佢哋有幾火辣，相信大家都已見識過。至於同屬南美嘅哥倫比亞女郎，唔知大家又點睇呢？好似Jackie Love咁擁有一對天然彈彈波，肯定會令人睇到心心睇，慾望飆升呀！

震撼胸器 自從網絡社交平台興起，讓普羅網民見識到嚟自世界各地不同火辣女郎嘅魅力。雖然係咁，但有啲地方嘅性感網紅卻係唔多見，而呢位嚟自哥倫比亞嘅Jackie Love，便喺當地人氣勁高。

睇吓佢喺社交帳號分享嘅寫真相，相信大家都會明白，佢嘅吸睛法寶在於心口嗰對天然巨乳，加上風情萬種嘅氣質，更令男士有眼前為之一亮嘅感覺。不過如果以為佢嘅魅力僅此而已，咁就未免太過膚淺喇，事關呢位喺IG擁有超過52萬粉絲嘅南美網紅，最吸睛嘅地方在於佢嘅自拍短片，原因好簡單，要知道佢嗰對胸器本身已經分量十足，喺短片中佢會隨住音樂跳動，瞬間展現彈彈波場面，大上大落勁震撼，真係令人百看不厭呀！

人氣急升 其實呢位早喺2020年開始經營社交帳號，並以彈彈波聲名鵲起嘅火辣網紅，喺發現呢個流量秘密前，以分享比堅尼寫真為主，而佢咁做嘅原因，係同本身嘅工作有關。

原來佢係一名比堅尼模特兒，喺大學時期便憑住前凸後趷嘅魔鬼級身材開始模特兒工作，亦因為身材勁養眼關係，頻頻為比堅尼品牌拍攝廣告。當時佢眼見唔少模特兒都鍾意將寫真分享到網絡，於是佢便照辦煮碗。Jackie Love坦言最初反應一般，及至有次佢分享跳舞影片，憑住一對晃動嘅車頭燈，即令佢喺網絡人氣瞬間彈起。

社交網站 Jackie Love憑住一對34DD巨乳彈起，唔單止着得愈嚟愈性感，同時亦有經營OnlyFans帳號，等會員可以睇到更大尺度嘅寫真。縱然佢家陣人氣勁高，但仍無忘比堅尼模特兒嘅本業，名副其實全力吸金。

Profile

出生地：哥倫比亞

身高：164cm

三圍：34DD-25-35

撰文：魂