喜雙飛：精靈小惡魔 榨乾男優唔手軟

做人要識得變通同因時制宜，而要做一位出色嘅AV女優，亦要識得喺不同主題同場面做出合適嘅表演，咁先能夠令演出變得精彩同吸引，好似涼森玲夢同葵伊吹呢兩位女優咁精靈就絕對冇問題喇，今日一於搵佢哋嚟比併一下！

扮豬食老虎 日本AV廠Prestige一向實行精兵制，絕對唔會求其搵女優拍AV，旗下嘅專屬女優個個都質素上乘，而且仲極具整潔感，可以話件件都係精品，好似涼森玲夢就係其中一位。

今年25歲嘅佢，五官標致，面上帶幾分柔弱及天真氣質，肌膚雪白嫩滑，令一副纖巧且具凹凸感嘅胴體更為吸引。大家唔好睇佢柔情似水，就以為佢好易恰，自2019年出道以來，演出一直都保持高水準，面對雄赳赳嘅男優絕對唔會退縮，更加會主動服侍對方，但係咁樣正係玲夢扮豬食老虎嘅計策！當男優放下戒心之後，佢就會露出淫邪嘅真面目，以精湛嘅床上技巧令男優一洩如注，有時更會加多兩錢肉緊，搞到男優爆發男之潮吹！

涼森玲夢

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-23-33

笑笑口激戰 AV廠Moodyz近年簽咗好多青春活力又身材玲瓏嘅專屬女優，好似水卜櫻、八木奈奈同小野六花咁，至於葵伊吹亦係M廠嘅新一代主力。今年21歲嘅佢，笑起上嚟夠甜美可人，相當討人喜愛，而且擁有一副纖巧及帶健美感嘅身材，有前有後又有纖腰，加埋鮮嫩肌膚，體態之吸引拍得住經典女優愛田由。

佢原本係地下偶像團體的其中一員，後來因為團體解散，便毅然投身AV界。2020年出道以來一直都備受好評，作品銷量亦相當唔錯，好似處女作《新人AV活動の女子大生葵伊吹19歲》喺當年嘅年度AV銷量榜排名第11位。而佢往後嘅表現亦愈益進步，最擅長就係笑吟吟同男優激戰，而佢扮慘情角色亦一樣演得賺人熱淚，所以深受M廠寵愛絕對唔係冇原因。

葵伊吹

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：34D-23-34

第1回合：鬥賣相 雖然葵伊吹身材一流，曲線美誘人，而且仲有前有後又肌膚白滑，但係涼森玲夢嘅身材亦一樣咁有睇頭之餘，仲靚女得嚟帶幾分惹人憐愛嘅氣質，賣相更具吸引力。

第2回合：鬥拚搏 葵伊吹同涼森玲夢嘅演出一樣咁投入，亦樂於接受愉虐題材，然而玲夢效力嘅片廠Presgite喺製作題材上有限，反而葵伊吹喺Moodyz嘅培育下，愈演愈激情，近期仲拍埋中出25連發添！

第3回合：鬥投入 涼森玲夢同葵伊吹兩個都扮演過好多角色，亦屬於小惡魔系女優中嘅出色女優，兩位喺演出中俱表現投入，又演技逼真，令作品嘅精彩度大大提升。

Report：各有風味 涼森玲夢同葵伊吹兩個都咁好身材又肌膚白滑，而且喺演出方面都非常有水準，作品部部都可觀指數高企，而前者柔情似水，後者陽光味重，可以話各有風味，好難分到高低。

撰文：賢