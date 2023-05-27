洋媚女子：約會有陰謀銷魂樂淫淫

男人約女人出去玩，好多時只係為咗一個「陰謀」，但前提係有乜嘢計仔可以令對方易啲落疊呢？諗唔到？唔緊要，睇片學嘢囉！

偷約人妻 約會用乜嘢形式進行，主要視乎對象係乜水，好似想偷約人妻嘅話，最佳方法梗係借閨密聚會嚟過橋喇！唔信？就要睇吓由MILFED所製作嘅《MILF Attack #2》。影片由Mike Quasar執導，特別搵嚟Kayley Gunner、Kagney Linn Karter、London River等人氣脫星參演，故事講述男主角識咗一位美艷人妻，為咗可以突破對方嘅最後防線，決定從對方嘅閨密入手，搵嚟一班型男大搞閨密派對，結果梗係如願以償啦！

戲院密會 睇戲一向係男仔約會女仔嘅常見招數，但咪以為對方應約等於得米，意外係會隨時發生！好似由Adult Time推出嘅《Accidental Double Date》，講述男主角諗住同女伴睇場戲，跟住可以曳曳，估唔到喺戲院內，遇上前女友同佢嘅新男友，但尷尬嘅事唔止係咁，原來兩個女仔之間曾經發生超友誼關係，究竟男主角最終嘅曳曳目標能否如願以償呢？

入伙派對 向唔熟落嘅女仔提出單獨約會嘅要求，唔係個個男仔有咁嘅膽量，唔少人為免尷尬，索性搞場派對，但同樣故事發生喺Private出品嘅呢套四仔《The House On Naughty Street》，立即變得一發不可收拾！影片由Alexis Tae、Kenzie Reeves、Hime Marie等多位癡女參演，本來佢哋好正常咁參加一場入伙派對，點知喺酒精刺激下，演變成集體情慾運動會！最麻煩嘅係當酒醒後，男主角發現女伴嘅閨密瞓喺身邊，於是把心一橫，決定放縱自我。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：初次約會就玩成咁，女伴唔驚就奇！撇開離地嘅劇情，今次介紹嘅3套作品，又真係睇到人好興奮，特別係《Accidental Double Date》，男女關係混亂唔在講，加埋戲院曳曳嘅演出，絕對值得一睇。

撰文：魂