今夜一丁：ANON長身靚波最強撩男

日本嘅服裝同泳裝品牌相當注重形象，所以搵代言人都要精挑細選，亦因為咁，能夠被選中嘅模特兒一定係質素超班、傲視同群，就好似ANON咁，靚女之餘仲要高挑兼好波，唔使講都知高質啦！

雪白超絕品 日本嘅賽車界同寫真界有密不可分嘅關係，因為好多賽車女郎同時亦係寫真女優，好似極品大波妹高橋凜就係其中一位喇，至於今日同大家見面嘅ANON亦一樣。

今年24歲嘅佢，生得一副清麗又甜美可人嘅美人胚子，有傳媒形容佢為絕色美人，雖然係有少少誇張，但係氣質亦相當吸引。亦有傳媒封ANON做完美女神，原因係佢擁有5呎5吋高挑身材，體態纖巧薄身，同時亦胸大腰幼，心口對F奶分量十足，加埋一身雪白肌膚，呢副胴體的確係無可挑剔，相當接近男士心目中嘅「完美」定義。

氣勢如虹 ANON正式投身寫真界之前，曾經做過藝能偶像，以美少女組合「predia」成員身份演出，及至2019年踩入賽車女郎界，更加喺「日本賽車女王大獎2020」奪得新人獎以及兩個傳媒獎，成為當年嘅三冠王，翌年更加成為「年度賽車女王」冠軍添！

除咗做車模，佢亦以寫真女優以及模特兒身份發展，由於佢係中日混血兒，所以精通日文同中文，因而被內地一本雜誌賞識而有所合作，佢亦表示希望利用自己識中文嘅優勢打入內地市場。另外，ANON最近成功獲選為日本一家知名水着品牌嘅第十代代言女郎，認真氣勢如虹呀！

社交網站 ANON近期落力拍攝寫真，大有揚威寫真界嘅野心，從其社交網中大家就可以留意到佢最近又為邊個單位拍攝，以及欣賞到好多性感寫真喇！

Profile 年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：33F-23-34

撰文：賢