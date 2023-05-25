今夜一丁：CASSAUNDRA KELLY加國網紅深入探索

心理學同模特兒之間有乜嘢關係？你可能會話，識得鎖定目標觀眾，投其所好，繼而人氣急升，名利雙收，咪就係同心理學有關囉，而今日為大家介紹嘅性感網紅Cassaundra Kelly，更加係心理學專家添！

瞓身性感 喺一般人眼中，模特兒呢份工唔需要乜嘢專業知識，只要樣靚身材正，就有條件紅起來，但出生於加拿大安大略省尼亞加拉瀑布城嘅Cassaundra Kelly，似乎唔多認同，甚至話自己之所以成為模特兒，竟然同佢嘅心理學專業有關！

家陣喺IG有超過52萬粉絲嘅Cassaundra Kelly，喺成為網紅前，已經係一位資深模特兒，而且喺2011年開始活躍，先後做過時裝模特兒，亦曾為化妝品、泳衣等產品拍攝平面廣告，更加憑住非凡魅力，獲多本男士雜誌同網站邀請，拍攝性感尺度極大嘅寫真。到咗2018年，佢開始喺網上經營社交平台，仲開設埋OnlyFans帳號。

無心插柳 其實Cassaundra Kelly早喺大學時期已開始做模特兒，但起初唔係想以模特兒為事業，只係為咗完成畢業論文。原來當時正在攻讀心理學嘅佢，着手做緊同模特兒有關嘅研究，為咗能更好地掌握從業員嘅心理，決定自薦投身模特兒界，並透過工作認識唔少業內人士。殊不知當Cassaundra Kelly完成論文後，發覺自己愛上呢份工作，索性放棄做心理輔導員嘅諗法，全情投入模特兒事業。

隨住人氣上升，Cassaundra Kelly嘅形象亦愈嚟愈性感，表現非常搏，理由係想趁年輕留下迷人倩影。值得一提，呢位外形索爆嘅網紅可以話係好學不倦，現正修讀法律學位，問佢係咪有意轉戰法律界發展時，佢就話自己只係對相關知識感興趣，暫時仍未打算脫離模特兒同網紅界。

社交網站 睇過Cassaundra Kelly喺社交平台上載嘅寫真，令人精神為之一振，張張相都極之誘人，但若性感尺度嫌未夠喉，惟有成為佢嘅OnlyFans會員喇！

Profile 出生地：加拿大安大略省

身高：167cm

三圍：34D-24-35

撰文：魂