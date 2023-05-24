歡樂性講堂：化驗後擔心曾患疱疹

Q：想請問以下的檢測報告，是否代表我曾經感染過HSV-2呢？檢驗報告指，HSV-2疱疹二型病毒的IgG抗體數值是「Negative0.11」，它說是陰性，但後面卻帶有一點點數值，算不算是曾受感染？該如何處理？讀者J

A：IgG是一種終身停留於患者體內的血清抗體，亦稱為病毒標記。若患者曾受疱疹二型病毒（HSV-2）之攻擊，不論男女的體內皆會永久存在一種叫做IgG的病毒標記。IgG化驗指數，分別為「<0.51 陰性 Negative」、「0.51~0.99臨界/不確定 Equivocal」、「>0.99 陽性 Positive」等三項。

如上顯示，閣下之化驗數據屬「陰性」，明確表示閣下並沒有感染過疱疹二型病毒。解讀上，只要醫療數據的主詞顯示為「陰性」和後續數字低於「<0.51」，意味閣下已經不用擔心。

反之，報告若顯示為「陽性」，即表示患者曾經感染疱疹二型，故帶有此IgG病毒標記，非復發時期它處於陽性的低數值，但不會消失，IgG若突然急速上升到指標數值的4倍以上便代表復發。另外，若它顯示為「臨界/不確定」則反映患者或曾受到疱疹二型病毒攻擊，但其嚴重程度不足以確診，又或患者已進入早期感染期，這情況下通常建議患者求診，作持續觀察和跟進。

男士宜定期進行健康檢查，全面了解個人身體狀況。在伴侶親密關係中，必須注意安全性行為，堅持使用安全套才能免受各類性病病毒感染。