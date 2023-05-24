今夜一丁：Danica Rockwood 波光四射 挑起火頭

其實家陣要做網紅同Coser唔難，但係要做到出名有人氣嘅就一啲都唔容易，事關喺競爭激烈嘅網紅界中，如果冇好似Danica Rockwood咁有話題性，真係好難突圍而出喇！

百萬人氣 早幾年喺網紅界打響名堂並唔難，只要樣靚身材正又性感嘅話，社交帳號破百萬話都冇咁易。不過時至今日，網絡社交平台充斥嚟自全球各地嘅性感索女，當中要樣有樣，要身材有身材，大尺度露肉嘅亦大不乏人，如果冇話題性嘅話，好難令網民留下深刻印象，而嚟自美國德州嘅Danica Rockwood，呢點正係佢嘅先天優勢。

作為性感網紅兼Coser嘅佢，單係臉書帳號已經有超過168萬人追蹤，絕對係人氣勁爆。事實上，佢身材前凸後趷又着得少布，充分展現出迷人身段，加上佢優雅中帶點妖媚嘅女神氣質，相當獨特，喺其他性感索女身上係搵唔到呢份味道，正因為咁，令佢喺芸芸性感網紅之中成功突圍而出。

騎術高手 雖然佢嘅身材夠吸睛，氣質與別不同，但呢啲都唔係令佢具有話題性嘅因素。原來喺佢投身網紅界之前，本身係一位體操運動員，更係騎術高手，參加過唔少國際騎術比賽。既然係咁，點解又會成為性感Cosplay網紅呢？據稱佢除咗鍾情上述兩項運動外，原來亦係一位標準機迷，早喺10年前已開設打機直播帳號，並吸納唔少粉絲，不過由於當時佢忙於運動訓練關係，故此直播只係興趣。

及至退役後，佢便專心喺遊戲直播界發展，而為咗吸引網民目光，便開始以Cosplay造型進行直播，憑住迷人氣質及身材，不但獲得相當大嘅回響，當佢將性感Cosplay寫真放上社交平台後，人氣更係直線飆升，成為美國炙手可熱嘅性感女Coser之一。

社交網站

Danica Rockwood唔止Cosplay造型夠性感，而佢更利用自己嘅人氣及迷人魅力，喺網上售賣性感寫真集，如果想一睹佢嘅福利照，咁就要Click入佢嘅社交網站，必定大飽眼福。

Profile

出生地：美國德州

身高：168cm

三圍：36DD-25-37

撰文：魂