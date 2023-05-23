今夜一丁：Fumika 國民巨乳姐姐

喺日本生活嘅男士真係好幸福，就算係孤家寡人都好，周邊都有大把靚女等你欣賞，有來自寫真界，亦有來自AV界，部分質素更屬國民級，好似「國民老婆」新桓結衣、「國民情婦」橋本愛實，同埋有「國民巨乳姐姐」之稱嘅Fumika！

由頭靚到腳 出名多靚女嘅日本寫真界，湧現過唔少令筆者感到驚喜嘅女優，包括今野杏南、井上和香、片山萌美等等，特別係後者，身材高挑，上圍豐滿，觀感比起好多外國名模仲要勝一籌。至於今日為大家介紹嘅Fumika，質素絕對拍得住萌美，除咗五官四正，成個「正統派美人」咁款，仲散發住斯文、大方嘅氣質，絕對出得大場面。身材方面，現年29歲嘅佢，可謂弗到爆，有前有後，條腰又夠晒幼，冇乜贅肉，心口對G奶亦分量十足，真係由頭到腳都咁吸引！

完全唔錫身 之前喺酒店入面做過美容師嘅Fumika，喺2020年投身寫真界，當時已引起唔少人關注，皆因佢唔止樣靚身材正，筋骨仲好柔軟，能夠表演好多高難度動作，例如立定一字馬，大大為寫真演出增添可觀性，加埋佢畀到人一種溫柔親切嘅氣場，因而被封為「國民的巨乳姐姐」。值得一提，Fumika喺演出寫真時，為咗效果靚啲，完全唔錫身，試過全裸上陣做出瑜伽式子，只係用一對玉手遮掩敏感地帶，或者靠鏡頭借位，避免露點。近期Fumika氣勢如虹，除咗一口氣推出寫真集同寫真碟，由佢做女主角嘅電影仲會喺8月上映添！

Fumika

年齡：29歲

身高：5呎1吋

三圍：34-23-34

社交網站 Fumika近期為咗宣傳寫真作品，頻頻出席公開活動，想知佢去咗邊度同粉絲見面，瀏覽佢嘅社交網就一清二楚。

撰文：賢