今夜一丁：塩地美澄 真波不怕假AI

科技進步可以為大家帶來眼福，好似用CG製成嘅動畫咁，精彩度分分鐘勁過真人電影。最近亦興起用電腦AI程式嚟繪製像真度極高嘅性感美女照，對於寫真女優又有冇威脅？有東北No.1巨乳女主播之稱嘅塩地美澄就話冇有怕！

天然G奶 好多日本人都認為生長於日本東北地區嘅女仔特別靚女又有氣質，而且肌膚仲相當白滑，所以寫真界同AV界好多時都會對嚟自東北地區嘅女優大字標榜，以突出其賣點吸引觀眾。其實以前小弟都唔相信，但自從欣賞過塩地美澄嘅寫真之後，就信到十足喇！

出生於北海道札幌嘅美澄，雖然已經年屆40歲，但係肌膚仲好似雪咁白，真係好似剝殼嘅雞蛋咁鮮嫩，一啲都唔會比後生女遜色㗎！亦因為膚質如此白嫩，令其曼妙胴體更加吸睛，加埋胸大腰幼，心口對G奶又質感天然，難怪被封為「東北No.1巨乳女主播」！

妖媚婀娜 2006年佢加入秋田朝日放送擔任女主播，直到2016年憑住火辣身材以及魅力萬千嘅美貌進軍寫真界。喺電視節目中表現得談吐有禮，但喺寫真演出當中則展露出妖媚魅力以及高露出度，如此巨大嘅反差以及吸睛嘅寫真，瞬即吸引到大量寫真迷注目同支持！

近期有好多由AI程式繪製嘅超像真美女寫真照出現，所以早前喺一次訪問當中，美澄就被問到怕唔怕被AI美女圖取代，而佢就話未驚過！佢解釋話因為欣賞寫真女優，除咗睇佢哋嘅外在美，好多時亦有人欣賞佢哋嘅背景同故事，而且亦有好多寫真迷好鍾意參與女優嘅見面活動，同女優嚟個親身接觸，呢方面AI美女就完全唔可以取代喇！

Profile 年齡：40歲

身高：5呎4吋

三圍：36G-24-35

社交網站 塩地美澄最近推出寫真集，所以頻頻四出為新作宣傳，從其社交網當中就可以睇到相關消息，亦可以留意到佢近日做緊邊一類電視節目。

撰文：賢