色日放送：瑜伽女教練 靈活舒筋掂

家陣好多人鍾意做瑜伽，希望藉此促進健康，達到收身減肥嘅效果。資深AV達人神仙乙就話，日本AV界有唔少熱愛瑜伽嘅女優，佢哋唔止身材弗到爆，床上技巧仲特別靈活有力度添！

姣嗒人夫 喺SOD出品嘅《美麗的瑜伽教練派綠帽》入面，青木桃飾演嘅瑜伽教練，某日上門去到一個家庭，準備教授一名孕婦同佢嘅老公大文做瑜伽，殊不知呢位好色教練見到人夫有幾分俊朗，不禁慾火飆升，加上見到對方眼甘甘，似乎對自己有意思，居然有意無意咁挑逗對方！之後，青木桃叫孕婦入房好好休息，並趁呢個機會勾引大文喺瑜伽墊上激戰！其實大文因老婆懷孕，已經餓咗好耐，所以畀青木桃一勾引就獸性大發，一於同佢死過！

因利乘便 由片廠KANBI推出嘅《神乳瑜伽教練F奶桃尻人妻》，講述結咗婚兼有細路嘅長谷川愛，好熱愛瑜伽教練呢份工，但原因唔係因為錢，而係愛妹可以因利乘便，趁教瑜伽嘅機會勾引啲單身男人！由於愛妹又靚又好身材，嗒仔可以話係手到拿來！有時一個都唔夠，仲要一次過勾引兩個男人大玩3P添！

撰文：賢