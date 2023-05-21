喜雙飛：豐乳慾來 「泰」犯規

正所謂「人靠衣裝」，無論係性感女Coser又或火辣模特兒，身上套衫都非常重要。至於有幾重要呢？只要睇吓呢兩位泰國網紅Moiichan及Suneta Ngachalvy，便會發現「乳」別不同嘅滋味。

心口成焦點 泰國嘅性感網紅有唔少，只係性感得嚟又要係Coser身份嘅卻唔多，而呢位出生於泰國曼谷嘅Moiichan就係其中之一。擁有前凸後趷火辣身材嘅佢，當大家第一眼睇落去時，焦點總會落喺佢胸前巨乳上，咁又唔怪得大家嘅，事關佢嘅身材唔單止夠正，而作為女Coser嘅佢更經常以性感嘅Cosplay造型示人，叫大家對眼點可能唔望實佢心口呢？

事實上，早喺佢成為性感女Coser之前，本身係一位模特兒，後嚟因為對Cosplay產生濃厚嘅興趣，所以工作重心便轉到Cosplay上。咪以為佢只有影寫真時至會着得性感，若然有喺電玩展場見過佢嘅話，便會發現佢嘅Cosplay造型性感度超犯規！而憑住迷人外形及性感形象，佢不但喺泰國人氣相當高，喺日本更有唔少嘅粉絲㗎！

Moiichan

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：35G-23-36

火辣混血兒 有人話性感女Coser因為造型豐富，視覺效果會比一般模特兒更吸睛。不過對網紅Suneta Ngachalvy嚟講，想吸引網民嘅目光，只需要一套泳衣就夠！

擁有泰國及越南血統嘅佢，身材玲瓏浮凸，憑住天賦本錢早年進軍模特兒界，加上迷人嘅樣貌，令佢火速獲得相當高嘅人氣，只係講到喺網上爆紅，卻同佢嘅泳衣照有關。話說當時佢將一輯比堅尼寫真分享到社交帳號，瞬即成為網絡熱話，唔少網民都想知道呢位身材火辣嘅網紅係邊位。憑住火辣比堅尼照爆紅後，佢便密密分享水着寫真，更食住個勢搞埋打機直播，唔好以為打機只係噱頭，佢嘅打機技術真係唔錯㗎！

Suneta Ngachalvy

年齡：26歲

身高：166cm

三圍：34G-23-35

第1回合：鬥造型 性感女Coser嘅先天優勢，就係佢哋嘅服裝五花八門，而且更易引起ACG迷嘅共鳴，尤其着喺Moiichan呢種樣靚身材火辣嘅索女身上，效果真係勁吸睛！不過同樣擁有火辣身材，而且經常有極限級造型嘅Suneta Ngachalvy，憑住清涼度相當高嘅寫真，睇到人欲罷不能！

第2回合：鬥身材 有人話服裝雖好，仍需有身材扶持，而呢點正好可以體現喺兩位索女嘅身上。Moiichan唔止樣貌甜美，嗰對激凸車頭燈更係睇頭十足，配合埋性感嘅Cosplay服裝更加吸引。雖然Suneta Ngachalvy嘅服裝款式唔算多，但同樣擁有火辣身材嘅佢，騷胸半露已相當吸睛，充分展現出簡單就是美嘅真諦。

第3回合：鬥人氣 兩位索女同為網紅，究竟邊個更紅？最簡單嘅方法自然要睇佢哋社交帳號有幾多粉絲。Suneta Ngachalvy嘅IG粉絲超過41萬，雖然看似比Moiichan嘅12萬粉絲贏幾條街，但後者嘅Twitter帳號粉絲超過83萬，呢個數字更加犀利！故此從呢點嚟睇，Moiichan嘅人氣稍勝一籌。

Report：雙冠軍 睇完兩位性感網紅嘅比併後，大家有冇發現縱然樣靚身材正，衣着對魅力亦有相當大嘅影響呢？Moiichan憑住款式夠多又性感嘅Cosplay造型，令佢擁有超高人氣。不過Suneta Ngachalvy嘅造型雖然唔夠豐富，但識得展現火辣身材，同樣為佢贏嚟注目度。

撰文：魂