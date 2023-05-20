洋媚女子：重火力狂轟劇烈到底

有性學家話，男士嘅兵器唔一定要好巨大，最緊要似機槍咁，火力強勁又能持續發射，而呢個論點正正獲得一班淫娃親身認證，只要睇過以下介紹嘅四仔，你就會明白戰鬥力持久嘅男人至係床上王者！

癡女出征 能夠喺床上同猛男匹敵，相信非癡女莫屬。由BANG!推出嘅《New Young Starlets》系列，專為四仔迷帶嚟各類型新進脫星，而喺最新登場嘅第3集，就以一班癡女作招徠，分別有Riley Reign、Amy Quinn同James Angel，當中又以前者最令四仔迷期待，事關年僅23歲嘅佢，樣靚身材正，嗰對34DD巨乳極之吸睛，加埋佢喺之前有份客串嘅四仔中表現得飢渴又狂野，實在係一位令人好有期待嘅癡女。

劇烈碰撞 睇四仔，無非想享受官能刺激，梗係要揀套高質作品啦！呢套由Brazzers推出嘅《Fanfriction》，就好值得大家留意，事關脫星陣容包括April Olsen、Angela White同Lulu Chu，佢哋唔止外形正、人氣勁，床上表現仲好狂野添！為咗等佢哋嘅戰鬥力得以盡情展現，片廠特別搵嚟外號「脫界打樁機」嘅4位男脫星迎戰，當中又以Ricky Johnson最巴閉，曾力戰200磅女脫星，體能超強，兵器持久力一絕，係唔少女性夢寐以求嘅SP！

淫娃擔正 環顧現今四仔界，邊位脫星係首屈一指嘅癡女？Alexxa Vice絕對有資格競逐呢個稱號，皆因佢喺鏡頭前表現出勁鹹濕又玩得，曾多次喺四仔頒獎禮上獲得同癡女演出相關嘅獎項，所以片廠Sinful XXX特別為佢度身打造咗呢套《Unstoppable Alexxa》，仲搵嚟四仔名導Roma Amor執導，兼使用一鏡到尾嘅拍攝方法，等呢位淫娃可以喺鏡頭前盡情發揮，Non-stop曳曳到尾。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次推介嘅3套四仔都有唔少戰況激烈嘅場面，片中嘅男脫星真係唔易做，就好似《Fanfriction》，為咗征服3位大師級女脫星，名副其實做到身水身汗。至於《Unstoppable Alexxa》係筆者最欣賞嗰一套，片中幾位男脫星輪流對Alexxa Vice施以狂轟，嗰種激烈碰撞感，實在令人興奮。

撰文：魂