今夜一丁：白間美瑠下乳大解放

踏入夏季，周不時會下雨，對於鍾意去沙灘睇靚女嘅男士嚟講，確係幾掃興吓！幸好有寫真女優喺近日賣大包，嚟個「下乳」大解放，究竟邊位女優咁「慷慨」？之唔係前NMB48嘅人氣成員白間美瑠囉！

靚人靚偈

日本大型人氣女團AKB48一向多靚女，唔少成員間唔中會幫唔同雜誌拍寫真，但喺筆者眼中，姊妹女團NMB48嘅成員質素更勝一籌，好似上西惠、上西怜兩姊妹，同埋近期人氣高企嘅童顏巨乳新勢力本鄉柚巴，都喺寫真界獲得一致好評。至於今日為大家介紹嘅白間美瑠，同樣出身於NMB48，擁有一副杏臉桃腮，五官又夠晒標致，絕對可以用美麗動人嚟形容。身材方面，雖然美瑠唔屬於巨乳尤物，但係體態勻稱又白滑，心口對E奶有番咁上下分量，而且屁股圓潤光滑，順眼又養眼。