洋媚女子：深入鑽研性技升呢

玩來玩去都係嗰幾招，係咪想鑽研更多床上招式？雖然坊間有唔少體位指南書，圖文並茂教導大家點玩，但講到學得興奮又睇得過癮，梗係一邊睇四仔一邊實戰啦，今日介紹嘅3部作品就係最佳學習招式嘅指南。

攀上高潮 曳曳嘅重點係乜？咪就係短兵相接嘅一刻囉！咪以為呢個動作好簡單，由片廠Inserted炮製嘅《Inserted #5》就話畀大家知，呢個簡單嘅動作，其實係令女伴得到高潮嘅關鍵。今次搵嚟Gabriela Lopez、Ella Knox、Jessica Starling等多位床戰高手演出，佢哋都曾經喺四仔頒獎禮上獲得「最佳性愛演出獎」，絕對唔係浪得虛名㗎！想知道呢個動作可以點玩出高潮，就要喺佢哋身上學嘢喇！

玩勻全屋 性學家經常提醒情慾男女，要識得擅用屋企所有空間嚟曳曳，呢套由Brazzers製作嘅《Day With A Pornstar #12》就係以此為主題。影片搵嚟Sofi Ryan、Siri Dahl、Aidra Fox等脫星參演，呢個系列本嚟係記錄脫星鹹濕日常生活，嚟到今集卻變成性愛教室，一開始就喺客廳曳曳，同時有人喺浴室交戰，仲有一Pair喺泳池打水戰，無論大家抱住學嘢心態定尋求官能刺激，呢套作品都能夠滿足到你。

狂野拉丁 如果喺床上玩到悶，想試吓新花招，咁就要睇吓Pleasure Productions出品嘅《Hot Hispanic Honeys》喇，事關搵嚟Renae Cruz、Sammy Cruz、Vanessa Leon等多位拉丁脫星演出，呢班拉丁妹唔單止夠狂野，更識得搞熱床上氣氛，好似Renae Cruz最擅長口愛調情，而Sammy Cruz則猶如體位字典嘅豐富肢體動作，喺佢身上必定能夠學到一招半式，要成為性愛達人話咁易！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：雖然有性學家批評，睇四仔學體位係唔正確嘅做法，但作為參考未嘗不可。講到呢點，《Inserted #5》同《Hot Hispanic Honeys》最能滿足到呢個要求，前者嘅交歡藝術感，相信對唔少男士有啟發性，後者嘅豐富肢體動作，更令人眼界大開。

撰文：魂