有性趣：最貴女性向鹹片

瑞典色情導演、編劇及製片人，並且係女權色情運動主要參加者之一嘅Erika Lust，早前推出號稱全球最貴製作費嘅女性向色情電影《The Wedding》。

出動過百演員

自2004年推出首部色情電影《The Good Girl》後，Erika Lust嘅作品一直有口皆碑，早前佢所執導嘅《The Wedding》，更憑住34萬美元（約266萬港元）嘅製作費，成為全球最貴女性向嘅色情電影。由Sally Fenaux Barleycorn及Edwin Osborne負責編劇，並搵嚟Nicole Kitt、Dante Colle、Maria Riot、Jade Kush等多位脫星參演，全片共有5個性愛場面，並透過火辣又浪漫嘅搞笑劇情，探討一夫一妻制及泛性戀問題。講到製作成本最高嘅一幕，就係為咗營造出隆重嘅婚禮場面，便搵嚟108名臨時演員參與演出。不過，講到製作費最貴嘅色情電影，就係由Penthouse Films International喺1979年製作嘅《Caligula》，據稱當年製作費高達1,700萬美元（約1億3千萬港元），果真係鹹片鉅作！