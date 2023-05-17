今夜一丁：Marisol Yotta 40DDD核彈胸 超Cup澎湃

男人對火辣身材嘅定義，歸根究柢不外乎冇最火辣，只有更火辣！正因咁嘅緣故，便出現好似呢位嚟自美國、憑住一對40DDD核彈胸勁爆身材而成名嘅網紅Marisol Yotta，佢每次出現都會炸裂一眾男士嘅褲浪呀！

吸睛乳量 曾幾何時，男人對火辣身材嘅定義係36、24、36，不過隨住男人對女性身材嘅睇法唔同咗，便開始追求Cup數，起碼要D Cup之上先至稱得係巨乳，而C Cup以下嘅就視為平庸身材，為咗全力吸實男士嘅眼球，難怪家陣好多女性都要想盡辦法升Cup啦！

亦正因為咁，近年便出現唔少身材勁爆嘅網紅，好似呢位嚟自美國加州嘅Marisol Yotta就係其中之一。究竟佢嘅身材有幾爆？睇吓佢嘅上圍數字係40DDD就知十分重磅，如果對數字冇乜概念嘅話，Click入佢嘅社交平台睇吓所分享嘅性感寫真及影片，相信會對佢嘅身材，尤其係一對核彈胸而留下深刻嘅印象。

波大有腦 雖然Marisol嗰對3D核彈胸擺明係後天改造，因而成為唔少追求純天然巨乳嘅網民談論對象，但事實上反而令佢嘅人氣有增冇減。咪睇佢嘅社交帳號只得20萬粉絲，若然唔係佢個舊帳號因為寫真相太暴露而被封嘅話，原本佢係一位百萬級網紅嚟㗎！

對網紅嚟講，社交帳號被封的確係重創，但對Marisol而言卻無阻佢繼續吸金噃！咪以為佢波大冇腦，其實佢擁有高學歷，係一位營養學碩士，不過畢業後佢冇做營養師，而係投身模特兒界。當時佢嘅身材雖然冇依家咁勁爆，但都係胸前有料到，加上樣貌標致，喺業界擁有相當高人氣，後來佢轉戰網紅界，憑住3D核彈胸爆紅，成為炙手可熱嘅網紅。

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：40DDD-24-34

社交網站

究竟Marisol Yotta近年所拍攝嘅寫真有幾火辣？其實喺佢嘅社交帳號可見一斑，不過如果覺得未夠福利嘅話，可以去佢擁有超過3萬會員嘅OnlyFans帳號，必定滿足到你嘅眼球。

撰文：魂