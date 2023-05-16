今夜一丁：鈴木聖 豐乳美宅女

大家有冇聽過「在家千日好，出門半朝難」呢句諺語？難怪好多人放假嗰陣，寧願留喺屋企做自己鍾意嘅事而唔願出街啦！喺日本，呢類人被稱為御宅族，而且喺寫真界入面有唔少宅女，今年22歲嘅鈴木聖更聲稱自己係超級宅女添！

寫真界之至寶 喺日本娛樂圈，個名有個「聖」字嘅女星通常都係索女，好似殿堂級歌手松田聖子、曾被稱為「寫真界救世主」嘅高崎聖子（亦即係後來投身AV界嘅高橋聖子），仲有今日要同大家介紹嘅鈴木聖。2019年正式投身寫真界嘅聖妹，擁有一副正統派美女嘅相貌，雖然年紀輕輕，面上已經流露出一股迷人嘅女人味。另外，阿妹嘅身材亦屬一流，一來生得高挑，二來肌膚鮮嫩，三來凹凸有致，上圍有對天然美巨乳，襯埋條纖腰就顯得更為激凸，因而被稱為「寫真界之至寶」！

狂熱漫畫迷 鈴木聖喺2017年參加雜誌《Seventeen》舉辦嘅選美活動，獲藝能事務所賞識同招攬，成為藝人之後拍過唔少廣告，仲好快成為封面女郎添！聖妹話自己係一位狂熱漫畫迷，平日最鍾意睇漫畫雜誌，成日見到人氣女優武田玲奈做封面，所以走去選美，希望有朝一日好似對方咁做藝人拍寫真。講開睇漫畫，聖妹聲稱自己係超級宅女，出道之前未曾打過工，成日都留喺屋企睇漫畫睇視頻，幸好之前從祖母身上學識投資，有段日子靠外匯投資而獲利，所以咪有錢使囉！

鈴木聖

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：33-23-34

社交網站 近期鈴木聖表現得好進取，頻頻為唔同媒體拍寫真，仲會將部分靚相放上社交網，同粉絲分享，真係好識做呢！

撰文：賢