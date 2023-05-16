睇片學英文：泥漿翻滾 激情四射

講起泥（Mud），向來畀人嘅感覺都係污糟邋遢，偏偏好多人都唔介意玩到成身都係，甚至會諗起一啲18禁嘅遊戲同話題，莫非愈Dirty愈Happy？

Mud Flaps 唔係泥擋 情色俚語有趣之處在於一般人未必可以從字面參透到真正意思，就好似駕駛人士熟悉嘅「Mud Flaps」，中文解作擋泥板，但作為情色俚語，暗指女士私處嘅大小玉唇或臀部，係咪估佢唔到呢？由「Mud」衍生嘅情色俚語仲有「Mud-eye」，同樣係人體某部位，大家又估唔估到呢？答案係指臀部嘅小菊花，事關「Mud」又可解作便便，講到咁白，你仲唔明？

Playing in the Mud 玩轉後庭 如果女伴同你講，想試吓「Playing in the Mud」，千祈咪會錯意，以為對方想同你玩泥，事關呢句英文係情色俚語，意思係漫遊後花園咁解，若非好此道者，真係未必接受到。

既然「Mud」呢個字咁易令人聯想到後門，你又估唔估到「Sex Mud」係乜嘢意思？當然唔係「性感的便便」，而係指到偏遠地方玩車震，理由係嗰啲地方通常都係遍地泥濘，所以先會衍生出呢個含意。

《La Motociclista》 呻吟不斷 好多男士都鍾意睇水着妹玩泥漿摔角，事關有大量春光乍洩嘅香艷場面，擅長投其所好嘅四仔片廠自然唔會放過呢個題材，經典之作首推Showtime喺1992年推出嘅《La Motociclista》！影片由脫界名導Silvio Bandinelli執導，故事講述以四仔天后Lynn LeMay為首嘅女飛車黨，遇上敵對嘅男飛車黨，兩班人決定用泥漿摔角決一高下，勢估唔到呢場決鬥變咗激情肉搏，雙方鬥到呻吟聲此起彼落。順帶一提，Lynn LeMay先後喺2006年同2011年入選AVN同XRCO名人堂，絕對有資格被稱為脫界天后。

同場加映：AV男優玩謝泥棒 有唔少日本AV都以「泥棒」為題材，呢個名詞好易令人誤會，以為係指男士兵器，查實喺日文中，「泥棒」係指小偷或竊賊，之所以經常喺AV出現，只要睇吓呢套由STAR PARADISE喺2020年製作嘅《捕獲女泥棒用SEX糾正佢嘅不當行事件…》，你就會恍然大悟。故事講述有一對39I巨乳嘅女竊賊凜音桃花，潛入一間豪宅犯案，殊不知被男主人捉住，即時用身上支巨棒教訓佢……講到咁白，相信大家都知道AV中嘅「泥棒」會有咩下場啦！

撰文：魂