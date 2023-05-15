今夜一丁：上田操 初熟水蜜桃

女人要有騷味先至夠吸引，而騷味係需要一段日子醞釀出嚟，所以喺青春美少女身上係搵唔到呢種韻味。好似上田操咁，停拍咗一陣寫真之後最近重操故業，醞釀出嚟嘅騷味如初熟水蜜桃般可甜可鹽，果然令其吸引力大大增加！

凹凸有致 日本好多寫真女優都係年紀輕輕就出道，寫真迷可以話睇住佢哋成長，由美少女變成輕熟女，不過成長可能會變成走樣，然而上田操唔單止冇走下坡，反而愈嚟愈有魅力，更散發出一股騷味，相當誘人。

今年29歲嘅佢，氣質綺麗斯文，比起初出道拍寫真嘅時候，雖然青春感同陽光活力減少咗，但係就多咗幾分女人味，魅力更強。身材方面，生得細細粒嘅佢，身高只有4呎10吋，卻凹凸有致兼具備曲線美，條腰夠纖幼之餘，配埋上圍對E奶，大大增加睇頭。

聲優出身 上田操嘅學歷都幾高，喺知名學府立教大學嘅心理學科畢業，不過佢畢業之後就冇從事相關行業，而係去咗做聲優，後來仲踩入舞台界發展。

做咗舞台劇演員之後，憑住可愛嘅面孔受到不同媒體賞識，除咗有網絡電視平台搵佢做節目，更吸引到寫真界向佢招手，而其寫真演出亦備受好多觀眾注意。但係操妹嘅寫真之路好快就中斷咗，原因唔係佢唔受歡迎，事實上係佢工作太忙，又要拍戲又要為水上賽艇節目做主持，終於忙完一輪後，近期先再踏寫真拍攝台板咋！

Profile

年齡：29歲

身高：4呎10吋

三圍：33E-23-34

社交網站 上田操最近重回寫真界積極演出，大家可以留意一下佢嘅社交網，從中可以睇到相關消息，以及欣賞到部分性感寫真，想感受一下佢嘅騷味有幾吸引，就要Click入去睇睇喇！

撰文：賢