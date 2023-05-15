有性趣：大型露溝廣告掀爭議

粉絲激增

澳洲新進性感女網紅，外號「WC Savage」嘅Savannah，早前喺澳洲柏斯郊區奧斯本公園附近嘅繁忙十字路口，租咗個超大型廣告牌宣傳自己嘅OnlyFans帳號之餘，上面仲有QR Code方便路人掃碼到訪，呢個廣告牌最吸睛之處，在於佢用上自己嘅露乳溝性感照，亦因此惹嚟爭議。結果澳洲廣告管理部門Ad Standards便收到約350宗投訴，認為Savannah不當地宣傳成人內容，不過經過綜合考量後，決定撤除指控，認為該路邊廣告並未違反廣告業道德標準。對於呢個決定，自然有人開心有人嬲，但最終得益者嘅肯定係Savannah，佢稱花咗7,700美元（約60,322港元）賣廣告，但登咗廣告一周後，佢就賺逾10萬美元（約783,000港元），而OnlyFans訂閱人數更由一千人激增至一萬人添！