洋媚女子：喜愛夜場 全晚周圍貢

放工後要減壓，落夜店玩樂係唔錯嘅選擇，只係同樣去夜店玩，發生喺四仔作品中卻變成瘋狂曳曳嘅性地，究竟可以玩到幾瘋狂，咁就要睇吓呢三部以夜場為主題嘅作品喇！

女神駕到 男士去夜店狂歡，梗係唔少得索女，若然仲係脫界女神，係咪更加吸引？由DORCEL出品嘅《Stars #10》，故事講喺洛杉磯一間的士高內，一班初次嚟玩嘅男士見到眾多高質索女，已經興奮到癲，點知一班言行豪放、舉止狂妄嘅脫界女神嚟到，更係嗒晒糖，跟住佢哋好快就溝到上手，急不及待席地開戰。雖然劇情老土，但激烈嘅肉體交鋒場面，值得一睇再睇。

情慾Last Call 每當聽到夜店店員同你講Last Call，就知歡樂嘅時光就嚟完場，只係發生喺呢套由Sweet Sinner推出嘅《Last Call》入面，卻係上演正題嘅開始。女主角Slimthick Vic因為失戀而去酒吧買醉，遇到口才了得嘅酒保，心結得以解開，仲飲到Last Call都唔肯走，原來佢想等酒吧閂門後，跟酒保瘋狂曳曳，因為有高潮就唔使再為失戀而難過啦！

另類演出 每次講起夜店主題嘅四仔，總離不開店內溝仔，跟住曳曳嘅橋段。如果覺得冇新意嘅話，呢套由Twistys製作嘅《Treat Yourself #2》必定能夠滿足到你。Kendra Sunderland、Ariana Marie、Gianna Dior等多位高顏值脫星參演，新意究竟喺邊度呢？就係佢嘅主題！劇情講呢班有嚴重潔癖嘅索女，既想享受情慾快感，又想有男士作伴，結果去咗一間古怪嘅夜店。店內規定男女喺零身體接觸嘅情況下，可以做出任何大尺度嘅行為，結果剝光豬嘅男女，大家喺眾目交投下自娛，係咪好另類嘅演出呢？

撰文：魂