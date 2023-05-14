喜雙飛：輕熟人妻 床技火辣辣

提到人妻，可說是日本AV界其中一個主流題材，而行人妻路線嘅女優都有唔少，但係當中嘅質素亦有高低，真木今日子及鈴木真夕就被喻為最高質嘅巨乳人妻女優，今次佢哋嚟個比併決鬥，睇吓邊個實力最強！

G奶狐狸精 日本AV界曾經出現過「藤軍團」，當中成員包括有藤浦惠、藤原原子、藤咲由姬，而另外亦有「真木軍團」，包括真木今日子、真木心以及真木亞津沙，後兩位已經引退好耐，至於真木今日子卻愈戰愈勇，魅力更係令人沒法擋呀！

今年已32歲嘅佢，散發出一股狐狸精嘅妖媚味道，雙眼勾魂又嘴角上翹含春咁款，一睇就知佢以嗒男人為樂喇！初出道時身材帶點Baby Fat，經過努力做運動減肥後，肌肉結實又充滿線條美，加埋上圍一對水滴形G奶又大又富彈性，真係Fit到漏！喺12年嘅AV生涯中，佢曾經淪落過拍四仔，但係好快就憑實力成功重歸主流AV市場，皆因佢每次都會瞓身演出，尤其擅長扮演慾求不滿嘅人妻角色，睇住佢發晒姣咁勾引男人，放蕩又搶韁咁瘋狂床戰，實在係睇到人欲罷不能呀！

真木今日子

年齡：32歲

身高：5呎3吋

三圍：37G-24-36

溫文綺麗 至於另一個優質巨乳人妻女優鈴木真夕，形象冇咁邪派，似足賢良淑德嘅人妻。今年29歲嘅佢，氣質溫文，打扮起上嚟更係美艷動人，魅力萬千，而且相當好波，心口一對H奶脹卜卜又堅挺，如果條腰幼多一至兩吋，體態就真係冇得頂喇！

早喺2011年出道嘅佢，當其時唔係下海拍AV，而係拍寫真，直至2014年豁出去拍全裸照，翌年就由AV廠E-BODY帶入AV界。初時以健美而凹凸有致嘅超絕品胴體，配合姊系風格登場，年紀漸大之後就開始演出人妻角色為主，最欣賞佢由溫文人妻，慢慢變得飢渴狂野，同男優砌到難捨難離，的確係能夠將寫真嘅人妻感覺帶到AV作品當中，令觀眾睇得投入又興奮。

鈴木真夕

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：36H-25-36

第1回合：鬥身材 鈴木真夕嘅身材的確係火辣誘人又健美結實，但係心口對H奶大得嚟似乎有啲唔天然，有後天加工之嫌。至於真木今日子嘅身材夠晒婀娜迷人，最重要係對G奶純天然出品，更得男人歡心。

第2回合：鬥精彩 真木今日子活躍AV界12年，拍過嘅題材相當多，佢同其他女優合作亦一樣默契十足，而鈴木真夕嘅演技同床技亦功架十足，單飛定雙飛演出都咁精彩，所以呢個回合打和！

第3回合：鬥妻味 真木今日子散發出狐狸精嘅味道，夠晒淫邪，而且騷味十足，不過相對鈴木真夕嚟講，氣質溫文綺麗，一副賢良淑德咁款，予人親切感覺，充滿人妻味道。

Report：風韻實力派 兩位女優嘅身材都咁豐滿火辣，而且風韻猶存，演出床戲同樣落力又瞓身，扮演人妻時主動勾佬又得，當佢哋飾演被玩弄嘅一方，亦能夠表現出一副欲哭無淚嘅慘情樣，所以兩人嘅實力都係咁強勁呀！

撰文：賢