洋媚女子：遇上怪魔宅女變淫娃

好多人以為宅男同宅女成日留喺屋企，生活一定好枯燥，但實際情況未必係咁，就好似今次介紹嘅四仔，片中宅女嘅私生活不知幾淫蕩，絕對會嚇你一跳！

真情流露 咪以為女脫星人靚又敢露，社交方面一定好叻，查實脫界有唔少宅女，而呢套由Brazzers推出嘅《Pornstars Like It Big #29》，就搵嚟一班圈內出晒名嘅宅女參演，包括Abigail Mac、Nicolette Shea、Lela Star等等，片廠之所以咁做，係想話畀四仔迷知，有啲嘢唔可以睇表面，不過呢班睇落好深閨嘅脫星，一旦有嘢撻着就勁放蕩，每位脫星喺出場時都會講吓平時嘅生活有幾咁枯燥，但當有男人突襲其閨房，就會變得飢渴無比，反客為主，甚至會情不自禁添食呢！

嫩熟雙飛 究竟宅女嘅放蕩程度可以去到幾盡？男士們唔使再幻想喇，睇片咪知囉！由Lesbian Older Younger推出嘅《MILFS & Teens #2》，脫星陣容包括Kristen Scott、Juelz Ventura、Brandi Love等等，當中嘅年紀有熟有嫩，仲要係樣靚身材正，總有一位啱心水。講咗咁耐，呢套以宅女作招徠嘅四仔講啲乜？實不相瞞，影片近乎零劇情，但就有連場床戰，純粹以幕幕高潮嚟燃起男士本能。

熱辣體驗 宅女嘅社交圈子窄，但又對性愛好有憧憬，跟住會有乜嘢事發生？由Raw Attack製作嘅《Creampie Confessions #2》就會畀到答案。影片由Gia Ohmy、Luna Lovely、Kay Lovely等多位巨乳脫星參演，故事講述佢哋患有男人恐懼症，所以就算外形索到爆，性生活依然枯燥到龜裂。某日忽然有型男速遞員敲門，雖然知道對方去錯地方，但色慾熏心嘅佢哋，忍唔住將對方強行拉入屋，實行就地正法！雖然劇情有啲離地，但勝在趣味性十足，加埋一眾脫星嘅狂野演出，可以話係一套幾過癮嘅四仔。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：喺四仔作品出現嘅宅女，通常係性格內向、床上搶韁，而今次介紹嘅3套作品，雖然係同一套路，但各有賣點，例如《Pornstars Like It Big #29》主打脫星私生活揭秘。至於最令人印象深刻嗰一套，莫過於《Creampie Confessions #2》，片中搵嚟一班急色脫星演出，令人回味無窮。

撰文：魂