今夜一丁：安部若菜嫩乳多財路

日本寫真界有唔少多才多藝嘅女優，好似安部若菜呢位又靚女又好身材嘅美少女就係其中之一，佢唔單止靠才藝表演搵到食，仲寫小說當作家出書，咪又多條財路囉！

甜美可人 提到多才多藝，喺日本寫真界當中有唔少識得寫小說嘅才女，最出名嘅一定係縱橫寫真界逾10年，迄今依然身材出眾且魅力超群嘅今野杏南，佢撰寫嘅官能小說更曾被拍成電影添！另外，仲有寫真界女帝杉原杏璃不但投資有道，更推出埋投資工具書，至於今日同大家見面嘅安部若菜，作為佢哋嘅後輩都唔弱，又拍寫真又寫小說。

今年21歲嘅佢，青春可人，而且笑容甜美，仲散發出一股猶如未受人間污染嘅清純氣質，予人親切感及治愈能量，令人精神為之一振。身材雖然屬於纖巧型，但係充滿曲線美，上圍擁有一對E奶，着件衫窄少少就會有爆乳效果，加上一身鮮嫩肌膚，呢副胴體相當誘人吸睛呀！

濕身誘惑 若菜系出名門，2018年由候補成員名單進身成為大型人氣女團NMB48其中一員。佢之所以加入藝能偶像行列，其實係因為唔鍾意讀書，不過又唔代表佢唔鍾意睇書喎！據講若菜自小冇咩朋友，平時喜歡一個人去圖書館睇書，尤其係小說，曾經喺一年內睇咗超過100本小說咁多！亦因為咁，令佢對寫小說產生興趣，早前更加參加一個作者培育活動，繼而變身成為作家，推出處女小說作品《偶像失格》，認真係多才多藝！

當然佢唔會掛住寫小說而唔照顧寫真迷，最近佢就推出咗個人寫真集，當中見到佢去到著名溫泉勝力草津溫泉及輕井澤取景，大玩濕身誘惑，又露出大半球，勁養眼呀！

社交網站 現時安部若菜主要以NMB48成員身份發展，從其社交網當中可以睇到佢經常同班隊員四出表演嘅相片同幕後花絮，亦可以睇到佢哋相處嘅點滴，當然唔少得性感自拍照滿足大家嘅眼球啦！

Profile 年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：33E-23-33

撰文：賢