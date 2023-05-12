有性趣：腋毛致富年賺近400萬

貪靚嘅女士認為腋毛有礙觀瞻，所以會選擇去脫毛，但原來有唔少男士對腋毛十分迷戀，亦因為咁，美國有位女網紅憑住濃密腋毛而年賺逾50萬美元（約390萬港元），認真和味呀！

地氈咁濃密

今年20歲嘅Cherry The Mistress，咪睇佢嘅社交帳號只得8萬5千幾個粉絲，試問你又點估到，個樣唔算標青，身材肉感十足嘅佢，竟然可以年賺超過50萬美元呢！佢嘅吸金法寶係乜？就係憑住濃密嘅腋毛喇！佢坦言從未諗過以毛致富。原來喺單親家庭長大嘅佢，曾經有一段日子要靠救濟金生活，為減輕母親負擔，大學時佢獨自生活，為咗搵快錢，兼職做裸模拍寫真，並將部分寫真相放上社交網分享，卻發現露腋毛嘅寫真零舍受歡迎，更因而吸納唔少粉絲，於是佢就食住個勢開設OnlyFans帳號吸金。雖然憑住濃密腋毛搵到第一桶金，但係網絡競爭激烈，故此佢下一步嘅計劃係展露私密處嘅毛髮，而佢亦相當有自信，話好難搵到個女人嘅毛毛會濃密到好似張地氈咁喎！