色日放送：隱密空間 激戰停不了

如果有一日你被困喺一間密室，會做啲乜呢？而喺日本AV界嘅密室，其實有私人、隱密空間嘅意思，當中嘅男女主角就會盡情尋歡作樂，由於只得佢哋兩個人，想點玩同引爆幾多次都得，真係快感一浪接一浪呀！

以下犯上 於Ideapocket推出嘅《出張先相部屋NTR》當中，女上司初音實帶同一眾下屬去消遣，由於佢玩得太高興，不知不覺就飲醉咗，之後男下屬小田就帶佢去附近嘅酒店休息。但係小田原來心懷不軌，居然以下犯上向初音實施展胸襲，柔軟又富彈性嘅手感，令慾火一發不可收拾，實行嚟個霸王硬上弓！欲拒還迎嘅初音實好快就被小田嘅雄風征服，而年輕力壯嘅小田回氣極快，一晚之內梅開三度，令初音實高潮未停過！

趁機威脅 喺片廠大人之劇場出品嘅《密室接吻社長室》入面，吉川社長一直對又靚又大波嘅女秘書蜜美杏嗒糖，可惜杏妹同男下屬安藤拍拖，後來仲結埋婚添，見到佢哋兩人咁恩愛，喺工作上又咁合拍，令吉川眼火爆！有一日，安藤因犯下大錯，吉川就趁機威脅杏妹，否則將佢老公炒魷魚！為咗保住老公嘅飯碗，美杏惟有聽晒吉川嘅命令，每日喺社長室任由對方玩弄，真係可憐！

榨乾員工 片廠Center Village炮製嘅《密室人妻女社長深夜加班》，講彌生美月呢位女社長所開設嘅公司，員工離職率相當高，請完一批新人之後，好快又要請另一批，點解呢？相信係同美月太過飢渴有關！每次請到新員工，佢就會捉對方入社長室玩吹奏，跟住再施以各種刺激，時機成熟就瘋狂騎乘起嚟，從對方身上榨取快感！好多新人因不堪被美月榨乾而離職，所以咪要不停請人囉！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅「密室系列」當中，本仙最鍾意蜜美杏主演嘅《密室接吻社長室》，原因係杏妹身材高挑又豐滿，同沖田杏梨有幾分相似，扮演高傲女秘書相當合適，而佢被迫滿足社長嘅要求，流露出一臉委屈嘅表情，真係演得入木三分，加埋出色嘅床技，真係愈睇愈興奮呀！

撰文：賢