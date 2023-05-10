歡樂性講堂：「隱睪症」妨礙生育

Q：本人38歲，結婚三年多，和太太一直渴望生小朋友，沒有避孕，性生活每星期兩至三次。我開始懷疑是不是發育前有太多自慰次數，令到陰囊不發育，由成年到現在只是微微的鼓起，不是那種正常懸着的兩個蛋狀，請問陰囊太細會影響到生育嗎？Terrance

A：男性自慰行為不會導致陰囊不長大，這想法是對於性與生殖知識的不正確理解，純屬個人聯想和揣測。

從性學角度評估，閣下患有「隱睪症」 （Undescended Testicles）的機率較高。「隱睪症」是一種先天性疾病，源自於胎兒形成時期睪丸下降不全，發生率約為千分之一，它與睪丸發育異常、睪丸對性腺激素反應不夠敏感、缺少性腺激素等因素有關。正常來說，男性胎兒形成至７至９個月時，睪丸自腹膜後方腰部下降進入陰囊，有時候男嬰在出生時睪丸未下降，多數也在出生後的一年內降至陰囊並恢復正常。

隱睪症狀一旦自嬰兒期至青春期都被忽略了，兼且又缺乏婚前檢查的話，這便一次又一次錯過隱睪矯正手術的黃金機會。睪丸停留在腹膜，它會受體溫影響，死精率大增，引發不孕症。因為陰囊和陰囊壁的作用，正是為了使睪丸遠離體溫，有利精子於較低溫下生存。此外睪丸細胞也易突變，睪丸癌的發生機率是正常睪丸的35至40倍之多。

建議閣下盡快求診，進行男士性健康檢查以釐清睪丸狀況和精子存活率等。「隱睪症」會帶來不孕症和睪丸癌等嚴重的後遺症，不容忽視。