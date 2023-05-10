今夜一丁：Darshelle Stevens 蕩乳攝魄 難以招架

模特兒轉型成為網紅嘅例子有好多，之但係由攝影師變成性感女Coser兼網紅嘅卻冇幾多人，而呢位嚟自美國嘅巨乳尤物Darshelle Stevens正係其中之一。

機緣巧合 如果有索樣又有火辣身材嘅話，會唔會考慮做模特兒呢？對樣靚身材正嘅Darshelle Stevens嚟講，模特兒從未成為佢嘅職業選項之一，而佢嘅夢想係成為一位攝影師，為咗圓夢，喺大學時修讀攝影，畢業後喺多間著名攝影製作室工作吸取經驗，而為咗提升知名度，佢喺網上分享自己嘅攝影作品，並且獲得唔少好評，令佢感到滿足。

既然係咁，點解佢後來會成為性感女Coser呢？Darshelle Stevens表示喺一次機緣巧合之下入行，話說有次為一位女Coser拍攝性感寫真，好奇心驅使下佢便客串演出，並將照片放喺社交平台上分享，點知網民嘅反應非常熱烈，於是佢便把心一橫加入Cosplay界，並開始以Coser身分活躍於社交平台。

直逼四仔 不過初出道時，佢未諗過行性感路線，直至有人搵佢拍攝一輯性感Cosplay寫真獲得佳績後，佢便開始以性感形象示人，同時喺OnlyFans開設會員專屬帳號，為粉絲提供更火辣嘅寫真。

當問到佢嘅攝影經驗，會否令佢嘅性感寫真有更高質嘅效果時，Darshelle Stevens就話確實有相當優勢，除咗令寫真效果更高質外，佢亦識得透過唔同嘅拍攝角度凸顯自己嘅身材，尤其係一對車頭燈，每次都能夠令粉絲有心跳嘅感覺，同時佢嘅寫真尺度亦愈嚟愈大，有唔少更係直逼四仔呀！不過凡事總係有兩面，雖然佢嘅人氣勁爆，吸金力亦強勁，但係家人卻一直反對佢嘅工作，對此Darshelle Stevens認為能夠搵到成功感嘅工作，係一件好幸運嘅事，所以佢一定唔會放棄，繼續賣肉搵銀。

Profile

出生地：美國

身高：164cm

三圍：34DD-25-35

社交網站

Darshelle Stevens嘅社交帳號擁有超過120萬粉絲，OnlyFans帳號訂閱人數亦過百萬，最大嘅賣點唔單止在於佢嘅火辣身材，仲有高質嘅大尺度寫真相及影片，睇到人「硬晒軚」呀！

撰文：魂