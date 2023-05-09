今夜一丁：杉本愛莉鈴 胸降藝能界

美國一代女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）雖然已離世超過60年，但今時今日仍然有好多人視佢為偶像，而來自日本嘅寫真女優杉本愛莉鈴，更加將夢露當成奮鬥目標，希望有朝一日可以成為眾人眼中嘅性感標誌！

人靚又好波 家陣唔少父母都會安排小朋友參加「興趣班」，希望令佢哋嘅潛能得到發揮，有朝一日會成才，而今日為大家介紹嘅杉本愛莉鈴，4歲已被安排入讀演員訓練學校，結果唔止順利以演員身份躋身藝能界，仲做埋寫真女優添！

今年22歲嘅愛莉鈴，氣質清麗，眉清目秀，好有明星相，曾經做過模特兒一段日子，但直至近期先作性感演出，結果唔脫由自可，一換上水着，令好多人都睇到「嘩」一聲，事關佢心口對G奶大得嚟富彈性，確係不可多得嘅極品美巨胸！

全力拍寫真 上文提到愛莉鈴細細個就接受演員訓練，一路讀一路加入小女孩組合，包括Marial同櫻花學院，仲成為年輕人雜誌嘅模特兒。長大之後，阿妹好積極為自己爭取獎項，試過喺第22屆Pichi Lemon模特選拔賽中奪冠。

除咗做模特兒同拍寫真，愛莉鈴亦有參演舞台劇同電影，發展方向多元化，亦令佢一度因分身乏術而少咗拍寫真！幸好，阿妹喺近期決定加大力度拍寫真，而為咗吸睛仲大大提升露出度，希望有朝一日可以好似偶像瑪莉蓮夢露，成為性感嘅標誌！

杉本愛莉鈴

年齡：22歲

身高：5呎6吋

三圍：34-23-34

社交網站 近期杉本愛莉鈴積極喺寫真界發展，密密接下唔少攝影工作，登入佢嘅社交網，就可以知多啲相關消息。

撰文：賢