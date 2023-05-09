夜闌人靜 淫念特別勁

講起夜，唔少男士都會變得心野，第一時間諗起去夜場玩，曳曳嘅慾望也會隨之飆升！今日就由「夜」（Night）呢個字入手，睇吓有乜嘢情趣話題吧！

Night Stick 蠢蠢欲動 唔少男士一到夜晚總係蠢蠢欲動，咁身體邊個部位最易動起嚟？仲使問，梗係「Night Stick」啦！作為情色俚語，「Night Stick」係指男士嘅兵器，亦可以用嚟形容一班入夜後喺性方面變得異常活躍嘅男士。講到同「Night」有關嘅情色俚語，仲有一個叫「Night Baseball」，同暗指曳曳嘅「Play Baseball」差唔多，意思係夜晚曳曳咁解。不過有性學家指出，想體驗高質量性愛，最好係早上曳曳，只係完事後攰爆，又點樣返工呢？

Night Fly 最鹹體位 性愛體位有好多種，有啲以難度高見稱，有啲就話係最易高潮，咁最鹹濕體位你又聽過未？早前有網站進行票選，結果由「Night Fly」獲得最鹹濕體位呢個稱號。作為騎乘體位嘅一種，同樣係女上男下咁進行，分別在於女方係打側身騎喺男方身上，畀機會對方可以用手嚟挑逗自己嘅大髀內側、私處、乳點等敏感地帶。性學家又話，若想令鹹濕感升呢，不妨喺床邊加塊大鏡，視覺效果更銷魂。

《One Night in Barcelona》得獎名作 西班牙嘅巴塞隆拿唔止有足球，仲係一座引人入勝嘅不夜城，因而吸引到法國四仔片廠DORCEL遠赴當地取景拍攝，並喺2021年推出《One Night in Barcelona》呢部得獎之作！影片由脫界名導Alis Locanta執導，請嚟Ginebra Bellucci、Clea Gaultier、Lina Luxa等多位人氣歐洲脫星參演，並憑住靚人靚景同火辣情慾場面，喺2022年AVN頒獎禮上獲得最佳國際作品，又喺XBIZ同XRCO兩大四仔頒獎禮獲得最佳年度四仔嘅提名，足證作品係幾咁高質！

同場加映：「逆夜這い」人氣作 喺日本AV界有個名詞叫「夜這い」，意思係指男人潛入女人房間，喺對方零防備下曳曳，反過來，女人潛入男士房間強制求歡，則稱為「逆夜這い」。AV片廠MOODYZ喺2022年推出嘅《鄰居爆炸性叫床聲穿透薄牆壁於是逆夜這いNTR》，可以話係近年「逆夜這い」嘅人氣作，事關女主角結城莉乃嘅外形成個淫娃咁款，仲有一對高質G奶添！故事講述莉乃嘅新鄰居夜夜交歡，淫聲浪語令佢好興奮，於是忍唔住潛入鄰居屋企，勾引人夫男鄰居，場面夠晒香艷同刺激。

撰文：魂