喜雙飛：泰國電眼女神 勾走男人心

眼睛係靈魂之窗，泰國就有兩位網紅被喻為電眼女神，而佢哋就係Janet Kanokwan Saesim及Praew Praew，唔單止Watt數爆燈，具有攝魄勾魂嘅魔力，加埋一對G Cup巨乳，實在令人神魂顛倒呀！

迷人火辣 喺今時今日，「網紅」二字用到俗晒，但套用喺呢位嚟自泰國曼谷嘅索女Janet Kanokwan Saesim身上，絕對襯得起網紅呢個身份喇！事關佢憑住迷人樣貌及前凸後趷嘅身材，加上火辣度十足嘅造型，每次分享性感度爆錶嘅寫真時，都會引嚟網民瘋狂畀Like。

吸睛度十足嘅外形，固然係佢嘅吸睛利器，但有更多嘅網民坦言，之所以鍾意佢，係因為佢雙眼非常吸引，迷人得嚟又電力十足，搞到佢個心卜卜跳呀！事實上，早喺Janet於網絡爆紅之前，其實佢喺泰國模特兒界已有一定名氣，無論係雜誌定網站，抑或喺車展及電玩展中，總會見到佢為商品站台，更例必成為攝影師嘅焦點，稱佢為電眼女神絕不為過。

Janet Kanokwan Saesim

年齡：25歲

身高：163cm

三圍：35G-22-35

純情又性感 要有令男士迷醉嘅眼神，唔一定要火辣勾魂，純情嘅目光亦可以挑起男士嘅原始本能，好似呢位泰國網紅Praew Praew，正係其中一個好例子。點解會話佢夠純情？咁就要從佢喺網上爆紅嘅一輯寫真講起喇！

事緣有網民喺社交帳號上分享靚女相，當中見到一位農村少女喺農田種菜，樣貌純情甜美，心口卻擁有一對犯規嘅巨乳，身材極之火辣誘人，加埋水汪汪嘅大眼睛，一眾男網民都畀佢迷倒，仲話好想娶佢做老婆添！及後才得悉原來呢位農村少女名叫Praew Praew，本身係一位模特兒，一直以嚟都係走性感路線，更憑住呢輯農田種菜寫真而人氣爆升，成功吸納逾50萬粉絲，成為炙手可熱嘅網紅。

Praew Praew

年齡：25歲

身高：166cm

三圍：36G-23-36

第1回合：鬥電力 既然兩位網紅都被喻為電眼女神，第一樣比併嘅梗係鬥雙眼嘅電力啦！Praew Praew憑住純情嘅目光，俘擄一眾男士嘅歡心，挑起一班麻甩佬嘅保護慾，但講到猶如被電殛般嘅衝擊感，氣質相對更加狂野嘅Janet Kanokwan Saesim，反而更具有震撼力。

第2回合：鬥身材 電眼雖然能勾魂，但講到吸睛又點可能唔比較一下身材呢？兩女同屬好波之人，Janet Kanokwan Saesim嗰對車頭燈巨型又渾圓堅挺，更大方晒半球勁養眼！Praew Praew嗰對G奶亦夠晒吸引，加上佢嘅寫真相尺度相當大，真係好難有高低之分。

第3回合：鬥人氣 能否稱得上真網絡女神，最簡單嘅方法就係睇吓邊個嘅網絡社交帳號擁有更多粉絲，Praew Praew嘅兩個社交平台合共有逾50萬，之不過而Janet Kanokwan Saesim就更加厲害，合共有逾140萬，贏晒！

Report：魅力沒法擋 無論係寫真時代定現今網絡自拍影片時代，擁有一對迷人電眼嘅話，更加容易吸引到網民嘅目光，Janet Kanokwan Saesim及Praew Praew亦因此對男士更添魅力。當然除咗雙眼迷人外，佢哋嘅身材亦極之有睇頭，故此兩位都係男士心目中嘅女神！

撰文：魂