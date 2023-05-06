洋媚女子：慾汗淋漓水花四濺

床上激戰搞到成身汗，呢個時候梗係要沖番個涼，但係大家有冇諗過慾望會因為沐浴而被再一次燃起呢？3套以浴室曳曳為主題嘅四仔就有辦你睇！

癡女老婆 家有巨乳索老婆，身為老公固然性福無比，但如果對方係癡女嘅話，真係未必人人都頂得順！由New Sensations出品嘅《My Sexy Hotwife》，講述男主角喺新婚期間，性生活頻繁，勢估唔到開發埋老婆嘅癡女體質，結果由朝做到晚不特止，連沖涼都要被迫曳曳……影片由Paul Woodcrest同Eddie Powell執導，並搵嚟Octavia Red、Vanessa Vega、Serena Santos等脫星演出，佢哋唔止樣靚身材正，仲要係正宗大食癡女，對男主角嚟講，絕對係一大考驗。

銷魂胸器 享受鴛鴦浴時，女方除咗可以將巨乳當成浴棉咁用之外，仲有乜嘢用途？一於由四仔作品《My Big Titties #3》中嘅4位巨乳脫星話你知。影片由Bang Bros Productions製作，以浴室曳曳為主題，搵嚟咗Lena Paul、Bridgette B、Peta Jensen同Kimberly Kendall參演，一睇呢個陣容已經幻想到畫面係幾咁「Big」波蕩漾，佢哋喺片中會盡用心口對胸器嚟挑逗對手，仲頻頻傳出誘人嘅呻吟聲，真係令人睇得興奮，聽得銷魂。

三人共浴 啱啱先玩完情慾三人行，一般男士嘅精力理論上應該差唔多見底，何解可以嚟多鋪？想知原因？睇完Evil Angel出品嘅《Horny Young Vixens #4》，就會知道答案。影片由Mick Blue同Maestro Claudio執導，質素有保證，最緊要係脫星陣容包括Alexia Anders、Chanel Camryn、Queenie Sateen等索女，難怪片中男脫星咁有韌力，先嚟一王戰兩后嘅激烈肉搏，再嚟個三人共浴，之後仲可以再次提槍上陣。不過，有份參演嘅Mick Blue坦言，演完之後腳仔軟咗幾日，真係辛苦晒！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：浴室係四仔常見嘅性戰場地之一，想拍出新鮮感並唔容易，今次介紹嘅3套四仔算係拍得唔錯，各有賣點，尤其係《Horny Young Vixens #4》，當中嘅3人混戰場面激到爆，相信可以畀到四仔迷最強嘅官能刺激。

撰文：魂