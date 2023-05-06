世界Cup：藤原奈美 青筋Ｉ•大波浪

海洋永遠唔會波平如鏡，同樣地，日本寫真界幾時都咁波濤洶湧，頻頻有優質大波妹出現，為鍾意「 睇肉」嘅觀眾帶嚟視覺衝擊，好似今期「世界Cup」主角藤原奈美，就因為太好波，更贏得「寫真界之大波浪」呢個稱號。

顏值有幾高？ 留有一頭烏黑長髮嘅奈美，有一對明亮嘅杏眼，加埋鼻高高，好一副美女輪廓，加入寫真界發展真係冇得輸。

極品肉球 對於識得睇「波」嘅男士嚟講，胸大嘅女仔未必一定吸引，最緊要係大得嚟夠飽滿、夠堅挺、夠嫩白，同埋夠天然，咁先稱得上係極品好波！正如今年23歲嘅藤原奈美，除咗個名同日本人氣動漫作品《海賊王》嘅女角色奈美一樣，兩者仲有一個共通點，就係擁有一對激凸美巨乳。講真，現實中嘅奈美唔止對I奶夠晒大，表面仲現出青筋，比起動畫世界入面嘅奈美更吸引，襯埋一條小蛇纖腰同圓潤上翹嘅靚股，體態吸睛度相當高！

追逐夢想 藤原奈美喺上年4月被星探發掘，同年年尾已推出第一部寫真映像作品！據講奈美之前一直喺岐阜縣生活，20歲嗰年為咗加入藝能界而離鄉別井，決定搬到東京，一邊打工，一邊尋找機會作幕前演出。就係咁奈美喺東京一間咖啡店做女侍應，兩年之後，終於畀佢得償所願，成功加入寫真女優行列，仲被稱為「寫真界之大波浪」。阿妹已經訂下目標，想喺短期內做雜誌封面女郎，亦希望將來可以好似偶像森咲智美、東雲海咁紅，咁有志氣，真係好抵讚！

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：胸形飽滿又堅挺，最緊要係質感天然，表面仲現出青筋添！

社交網站 藤原奈美好想靠寫真事業發圍，所以近期拍咗唔少性感相，激凸身材表露無遺，登入佢嘅社交網，絕對可以大飽眼福。

藤原奈美 年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：36-23-37

撰文：賢