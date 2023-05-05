色日放送：民宿遇癡女成晚冇得瞓

唔少人去旅行都鍾意住民宿，可以體驗當地嘅風土民情。而喺日本AV界亦有「民宿系列」，當中入住嘅男客人真係幸福到極，除咗可以品嘗當地美食，仲有美女瞓身招呼，雖然精力被吸乾，但絕對令人樂而忘返！

大送秋波 喺片廠FITCH出品嘅《肉體勾引男人的下流女將》當中，北野未奈嘅老公早亡，剩低佢一個人喺農村間大屋獨居，後來佢將間屋改造成民宿，每當見到有單身男客人入住就會異常興奮，更會向對方拋胸露乳大送秋波，男方見未奈咁好身材梗係唔會抗拒，呢個時候未奈就會主動進行各種前戲，然後入正題騎乘起嚟，瘋狂扭動身體榨取快感！亦因為咁，吸引唔少男人嚟民宿搵未奈體驗風土「淫」情。

真空兔女郎 同樣由FITCH推出嘅《只露出重要部位的民宿》，佐山愛接手父母嘅民宿並用心經營，而佢用以吸引客人入住嘅手法相當特別，就係會換上三點盡露嘅兔女郎裝上陣，客人見到愛妹心口對H奶自然開心又興奮，而且佢仲會提供疏肝服務，樂意為客人吹奏一曲兼細心侍浴，臨瞓前更會同客人進行激烈大戰，到第二朝早又會嚟番場「晨操」，令人相當滿足。

背夫齊偷食 呢部《慾求不滿妻的民宿》作品，講述春菜花及織田真子呢兩位人妻雖然身材豐滿又火辣，但卻備受老公冷落，因而感到枯燥又寂寞，於是佢哋決定聯手出軌向老公報復，去到附近嘅民宿尋找獵物，見到有單身男人入住，就會主動上前兜搭，對方見佢哋心口脹卜卜又姣到出汁，當然唔介意共度春宵，接連喺民宿不同角落上演3P大戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙去日本旅行都曾經住過民宿，享受過當地人嘅好客態度以及特色佳餚，而今次為大家介紹嘅作品入面班住客就更係艷福無邊，可以享受埋美人嘅熱情招呼！當中本仙最鍾意北野未奈主演嘅《肉體勾引男人的下流女將》，原因係未奈嘅狀態相當弗，演技同床技均屬上佳水準，而佢仲會喺民宿不同地方勾引住客激戰，例如煮煮吓飯撩人開波，抹抹吓窗又趷高美股「請君入甕」，夠晒挑逗呀！

撰文：賢