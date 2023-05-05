有性趣：真持久王做足6粒鐘

喺床上做足兩粒鐘嘅男士，就自稱係持久王好巴閉？正所謂「一山還有一山高」，四仔天后級脫星Angela White就話畀大家知，佢曾經遇到個做足6粒鐘嘅猛男，呢啲先至稱得上係真正持久王呀！

極度瘋狂

今年38歲嘅Angela White，於澳洲悉尼出生，係AVN頒獎禮史上首位三度奪得「最佳脫星」殊榮嘅脫星，奠定天后地位。早前佢接受網絡節目訪問，被主持問到佢喺20年嘅四仔生涯中，邊一位男優係佢所遇到過嘅對手中，能稱得上係持久王？佢就話曾跟殿堂級男優Manuel Ferrara，試過長達83分鐘嘅床戰，不過對方並非佢所遇過最持久嘅男人，主持立即追問究竟係邊個？Angela White卻話唔方便公開男方個名，只透露曾跟對方做足6粒鐘，雖然唔係全程啪啪啪，當中亦花咗唔少時間喺前戲部分，如接吻同愛撫，但埋身肉搏都佔咗一半以上嘅時間。佢笑稱當時真係好瘋狂，因為喺呢6個鐘內除咗飲水之外，就乜嘢都冇食過，而最可惜係當時冇將過程拍低喎！