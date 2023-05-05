今夜一丁：西班牙Aliss Blond姣晒「峰」景線

有人話要做個成功嘅真男人，就要飽覽各國佳麗，唔單止係佢哋嘅美貌，仲有前凸後趷嘅火辣身材，如果認同呢個講法的話，呢位嚟自西班牙嘅索女Aliss Blond，必定能夠挑起你嘅原始慾望！

吸引力非凡 西班牙女郎向來予人嘅印象係熱情奔放又狂野，因而令男人產生無窮嘅遐想，好似喺西班牙畢爾包出生嘅人氣網紅Aliss Blond正係其中之一。

擁有超過40萬粉絲嘅佢，之所以咁受歡迎，事關佢唔單止散發出一股拉丁氣質，身材更係前凸後趷，尤其係一對堅挺孖D巨乳，相當吸睛，加埋一身健康古銅色肌膚，簡直係秒殺男人嘅眼球。佢喺2020年開始經營社交帳號，雖然分享嘅寫真相及影片唔多，但喺短短3年間能夠成功吸納到幾十萬粉絲，足見佢嘅吸引力非凡，亦難怪佢感到自豪。只係心水清嘅男士相信會留意到，作為網紅，點解佢並唔係太活躍呢？原來係同佢另一個身份有關。

人氣回升 其實佢本身係一位性感模特兒，早喺2013年以20歲之齡投身模特兒界，並先後為多本著名男士雜誌拍攝性感誘人嘅寫真。憑住拉丁女郎風情及前凸後趷誘人身材，令佢人氣爆升，更獲邀演出多個MV。不過，正當佢嘅事業發展如日方中之際，突然選擇去進修自我增值，因而工作量大減，甚至有段時間消聲匿迹。

直至2019年復出，雖然人氣有啲下滑，但憑住佢積極活躍網絡界，加上性感魔力嘅號召下，令佢嘅人氣再次回升，更食住個勢喺OnlyFans開設會員帳號，吸金力猶勝從前。此外，今年初佢喺社交頻道製作影片，佢坦言只係嘗試階段，但足見佢對網絡世界充滿野心。

社交網站 曾做過性感模特兒嘅Aliss Blond，身材梗係相當有睇頭啦，唔止對車頭燈夠吸睛，渾圓又彈力十足嘅美股，更係超養眼，難怪呢排密密拍片嘅佢，經常嚟個美臀特寫啦！

Profile 出生地：西班牙

身高：162cm

三圍：32DD-25-34

撰文：魂