今夜一丁：要愛依 妖精陪你Drink

聽到「妖精」呢兩個字，相信好多人都會諗起神話小說入面嗰啲蛇精、蜘蛛精同狐狸精，佢哋最叻以迷人嘅媚態誘惑精壯男士，而今日為大家介紹嘅要愛依，唔止被歸類為妖精系女優，仲好想做埋「陪酒小姐」，實行要迷到一班粉絲陀陀擰。

美乳雪咁白 妖精有好多種，但係可以令男人神魂顛倒，通常有幾大特徵——生得靚、好身材同嗲到暈，當然亦有啲「小妖精」係以善良、可愛嚟臣服男士，今年25歲嘅妖精系寫真女優要愛依就係人辦。肌膚好似雪咁白嘅要愛依，生得一副美人胚子，留有一頭長長嘅秀髮，最迷人係雙眼水汪汪，而身材亦相當掂，凹凸有致，既有一對蜜桃胸，仲有一個蜜桃腎，難怪大把男人見到佢都嗒晒糖。

爭住做遊戲主角 除咗喺寫真界活躍，要愛依亦係一位網紅，喺一個網上平台做打機直播，有時又會客串擔任賽車女郎同埋擂台賽事嘅舉牌女郎，搵食瓣數都幾多吓，但係咁都未算，佢最近參加咗一個選舉，同AV女優佐山愛等一大班索女爭做陪酒小姐添！你冇睇錯，呢個選舉活動係由電子遊戲《人中之龍7外傳》嘅遊戲商舉辦，只要當選，就會被製作成虛擬陪酒小姐，喺遊戲中出現！由於呢隻Game極具人氣，一班女優都虎視眈眈，希望有機會當選。如果要愛依真係得咗，小弟一定會第一時間搵佢陪酒！

社交網站

近期要愛依主力拍寫真，登入佢嘅社交網，會見到唔少性感自拍照同片段，嗰種誘人魅力真係同妖精冇分別。

要愛依

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：34-24-35

撰文：賢