有性趣：男神含淚迎戰70路

嚇到滴汗

今年39歲嘅Keiran Lee，早前接受英國網媒訪問時，爆出一段非常難忘又委屈嘅經歷。話說2002年初出道嘅佢，同拍檔男優Andy演出兩王戰一后嘅四仔，當日佢前往拍攝場地途中時，曾多次問導演對手係邊個，卻一直未獲回應。直至到達拍攝場地後，發現原來係一間普通民居，呢個時候導演終於揭盅，話剛才迎接大家入屋嗰位78歲嘅老婆婆就係佢哋今次嘅對手！Keiran同Andy當堂嚇到滴汗，但冇得唔拍，惟有頂硬上，Andy被安排先拍攝前戲部分，一個鐘頭後，佢從房中行出嚟匿喺牆角飲泣，跟住輪到Keiran Lee上陣，佢坦言全程用咗好多潤滑劑，感覺就好似子彈穿過黑洞一樣，最攞命嘅係將近完事時，老婆婆大小便失禁。拍攝完之後，佢同Andy一齊去酒吧，回想剛才拍攝嘅過程，不禁流出兩行眼淚，真係陰功！