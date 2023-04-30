洋媚女子：性事檢查 刺激又興奮

男女都要定期做身體檢查，尤其係當發現性趣貧乏時，更係需要Check一Check。點樣知道自己有冇缺乏性趣？睇吓呢兩部以身體檢查為主題嘅四仔，再望吓自己有冇反應就知道喇！

專醫男根 兵器唔聽使，天后級脫星Angela White話有計！講緊嘅係由Brazzers製作嘅《Welcome To White's Ward》，由Angela White擔綱主演，佢用盡各種方法喚起男士嘅原始本能，嗰種興奮感真係只有睇過至明白。至於Angela White用乜嘢方法嚟刺激兵器？就係用盡手、口、臀等身體部位，名副其實係瞓身演出呀！

另類治療 片廠Girlsway推出嘅《Pussy For Pussy》，由Lauren Phillips、Serene Siren、Haley Reed等多位巨乳脫星演出，故事講呢班脫星因為密密拍四仔，搞到佢哋提唔起性趣，於是搵性愛治療師幫手，居然稱只要體驗前所未有嘅瘋狂曳曳就搞得掂，雖然唔知有冇效，但肯定嘅係激戰場面勁正，睇到人血脈沸騰呀！

撰文：魂