喜雙飛：陽光妹豬 狂放搶韁榨到盡

夏天好快就嚟，大家準備好迎接夏日熱辣辣嘅日子，同陽光玩遊戲未呢？如果覺得自己近排冇乜活力，冇問題！因為今日帶嚟兩位陽光妹豬進行比併，一定可以感染到大家都活力十足兼醒神！

甜美雙冠王 日本AV廠FALENO自成立以來，一直都銳意擴充實力，除咗從S1、SOD等大廠手中搶到好多天后級女優外，亦積極發掘新人，近期最多人熟悉嘅就一定係繪麗奈啦，至於其他「親生女」亦可以話實力非凡，本鄉愛就係其中之一。

今年23歲嘅佢，雖然唔算五官標致，但勝在笑容夠甜美，好似陽光一樣咁燦爛，散發出強烈治愈感，加上身材弗爆，AV迷梗係鍾意啦！佢前名叫二階堂夢，2020年投身AV界後一直都表現落力，擅長以小惡魔風格演出，笑吟吟咁將男優榨乾，2021更喺有「AV界奧斯卡」之稱嘅Sky PerfecTV成人放送大賞中，奪得「最有價值女優」及「最有技術女優」兩個大獎，成為當屆嘅雙冠王，認真夠晒威水！

本鄉愛

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：35D-23-34

演技自然 雖然AV天后上原亞衣已經引退，但係佢久不久都會發布近況及靚相，大家可以見到佢依然咁風采迷人。不過，亞衣生財有道，應該唔會復出拍AV喇！幸好，大家亦可以欣賞另一位女優止渴，佢就係絕對有實力做上原亞衣接班人嘅根尾朱里喇！

今年24歲嘅佢，形象開朗又可愛，青春鮮嫩嘅感覺猶如日本青春偶像劇嘅女主角！講到拍劇，朱里絕對可以勝任，因為佢除咗喺AV演出當中，同亞衣一樣樂於接受不同玩意，各種重口味如連環中出、拘束、愉虐等都演過之外，仲會演出十幾二十分鐘嘅文戲，難得嘅係佢又應付得綽綽有餘，令作品劇力萬鈞！雖然大家睇完成套AV之後，可能會覺得朱里嘅床上演出時間較短，但呢樣唔係佢嘅錯，千祈唔好怪佢呀！

根尾朱里

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-24-34

第1回合：鬥多獎 根尾朱里曾經獲得雜誌推選為「2019年度最受推薦女優」，不過講到攞獎，本鄉愛就肯定贏晒喇！佢除咗係Sky PerfecTV成人放送大賞嘅雙冠王之外，早前仲喺「2022年Elodemy Award」獲得「最佳主演女優」獎。

第2回合：鬥精彩 本鄉愛出道以來一直都係FALENO嘅專屬女優，雖然演出精彩，但係產量同元素都唔多。至於根尾朱里就唔同，自從脫離片廠Kawaii之後，就成為各大小AV廠嘅寵兒，加上佢演劇情片又得，拍重口味片又得，令作品豐富又精彩。

第3回合：鬥身材 根尾朱里初出道時有啲Baby Fat，但係近期已經成功收身，身材弗咗好多。而本鄉愛嘅身材一向都前凸後趷，加上近期佢愛上武術，肌肉愈來愈結實，兩女嘅身材可謂各具美態。

Report：難分高下 本鄉愛唔單止身材好，而且床技高超，化身小惡魔瘋狂將男優榨乾，令作品值得一睇再睇！至於根尾朱里喺演技同床技上亦表現出色，而且樂於接受不同玩意，所以今次兩女比併可以話難分高低，一於打和啦！

撰文：賢